Το σπαθί-δώρο στον βασιλιά Κάρολο που προκάλεσε την παραίτηση διευθυντή μουσείου

Ο Τοντ Άρινγκτον παραιτήθηκε υπό πίεση μετά την άρνησή του να παραδώσει ιστορικό σπαθί του Αϊζενχάουερ ως δώρο στον Βασιλιά Κάρολο.

Ο διευθυντής της Προεδρικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ, Τοντ Άρινγκτον, παραιτήθηκε τη Δευτέρα ύστερα από μια διαμάχη με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία σχετιζόταν με την επιλογή δώρων για την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του CBS News, η παραίτηση ήρθε έπειτα από την άρνηση του Άρινγκτον να παραχωρήσει ένα αυθεντικό σπαθί του στρατηγού Αϊζενχάουερ από τη συλλογή της βιβλιοθήκης, προκειμένου να δοθεί ως δώρο στον βασιλιά Κάρολο.

Ο Άρινγκτον, ιστορικός με πολυετή θητεία στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και στην Εθνική Υπηρεσία Αρχείων και Εγγράφων (NARA), δήλωσε ότι του ζητήθηκε να παραιτηθεί «ή να απολυθεί». Όπως εξήγησε, οι ανώτεροί του θεώρησαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να του εμπιστευθούν εμπιστευτικές πληροφορίες. «Προφανώς πίστευαν ότι δεν ήμουν πλέον αξιόπιστος», είπε ο Άρινγκτον, διευκρινίζοντας πως η υπόθεση αφορούσε «το σπαθί» και ένα άσχετο ζήτημα.

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναζήτησαν ένα αυθεντικό σπαθί του Αϊζενχάουερ ως δώρο προς τον Κάρολο, με στόχο να τονιστεί η ιστορική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Άρινγκτον αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι το σπαθί αποτελούσε ιδιοκτησία του αμερικανικού λαού και δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τη συλλογή. Πρότεινε, μάλιστα, να βρεθεί ένα εναλλακτικό δώρο, αλλά σύμφωνα με πηγές του CBS News, οι αξιωματούχοι επέμειναν στην αρχική τους επιλογή.

Τελικά, η Στρατιωτική Ακαδημία του Γουέστ Πόιντ παρείχε ένα σπαθί καδετών, το οποίο και παραδόθηκε στον Κάρολο. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι ο μονάρχης έλαβε «ένα αντίγραφο σπαθιού» που συμβολίζει τον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών. Δεν διευκρινίστηκε ποιο συγκεκριμένο σπαθί αντιπροσώπευε το δώρο.

Παρά την ένταση, ο Άρινγκτον αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ. «Ποτέ δεν μίλησα αρνητικά για κανέναν», δήλωσε. «Απλώς προσπαθούσα να κάνω το σωστό και να προστατεύσω ένα αντικείμενο ιστορικής σημασίας». Δύο πηγές που μίλησαν στο CBS News ανέφεραν ότι οι συνομιλίες για την αντικατάσταση του δώρου ήταν «ευγενικές και χωρίς ένταση», προσθέτοντας ότι κανείς δεν του εξέφρασε δυσαρέσκεια για την άρνησή του.

Η Εθνική Υπηρεσία Αρχείων και Εγγράφων (NARA), που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των προεδρικών βιβλιοθηκών, δεν σχολίασε την υπόθεση, ενώ και η βιβλιοθήκη Αϊζενχάουερ λειτουργεί με περιορισμένο προσωπικό λόγω του μερικού κυβερνητικού κλεισίματος. Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στην παραίτηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ρόλο στην πρόσληψη ή την απόλυση διευθυντών βιβλιοθηκών.

Ο Άρινγκτον, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης τον Αύγουστο του 2024, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη: «Αγαπώ αυτή τη δουλειά, αγαπώ την ιστορία και τους ανθρώπους. Αν μπορούσα, θα επέστρεφα χωρίς δεύτερη σκέψη».

Το επεισόδιο αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική, τη διπλωματία και τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς. Και δείχνει πως ακόμη και ένα αντικείμενο όπως ένα σπαθί μπορεί να γίνει αιτία σύγκρουσης ανάμεσα στην παράδοση και την εξουσία.