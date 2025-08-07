Ο Βασιλιάς Κάρολος κυκλοφορεί σειρά βασιλικών μπισκότων για σκύλους - Συνεχίστε ό,τι κάνατε

Τα σνακ παρασκευάζονται στις κουζίνες του Κάστρου Μπαλμόραλ. Καλά διάβασες.

Δεν είναι μυστικό ότι η βασιλική οικογένεια αγαπά τα σκυλιά της. Τώρα, ο Βασιλιάς Κάρολος έχει ετοιμάσει ένα νέο, ιδιαίτερο σνακ που απευθύνεται και στα κοινά θνητά σκυλιά σε όλο τον κόσμο. Το Κάστρο Μπαλμόραλ, η επίσημη θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία, παρουσίασε μια νέα σειρά από Βασιλικά Σνακ για Σκύλους, για τον «τετράποδο πρίγκιπά σας ή πριγκίπισσά σας».

Περιγράφονται ως «100% φυσικά μπισκότα», τα σνακ σε σχήμα οστού παρασκευάζονται από αλεύρι ολικής αλέσεως, αυγό και ζωμό κοτόπουλου. Όλα τα Βασιλικά Σνακ για Σκύλους ψήνονται στο χέρι στις κουζίνες του Κάστρου Μπαλμόραλ σε μικρές παρτίδες. Κάθε σακουλάκι 75 γραμμαρίων κοστίζει 5£ (περίπου 5,70€), και οι παραγγελίες αποστέλλονται παγκοσμίως, είτε μέσω της Royal Mail εντός Ηνωμένου Βασιλείου είτε μέσω DHL σε διεθνές επίπεδο.

© Getty Images/ Tim Graham Photo Library

Το Κάστρο Μπαλμόραλ διαθέτει μια συλλογή αξεσουάρ για κατοικίδια προς πώληση online, η οποία περιλαμβάνει κολάρο από tweed, τσάντα για λιχουδιές, λουρί, καθώς και μπολ για σκύλο με το βασιλικό οικογενειακό έμβλημα. Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν είναι ο πρώτος βασιλιάς που εισέρχεται στην αγορά των μπισκότων για σκύλους. Η Μέγκαν Μαρκλ είχε επίσης φτιάξει τη δική της συνταγή για σπιτικά μπισκότα με φυστικοβούτυρο στη σειρά της στο Netflix, With Love, Meghan, η οποία προβλήθηκε νωρίτερα φέτος.

Νωρίτερα φέτος, η Βασίλισσα Καμίλα καλωσόρισε έναν νέο σκύλο στην βασιλική οικογένεια: τον Μόλεϊ, τον οποίο υιοθέτησε σε ηλικία 8 εβδομάδων από το Battersea Dogs and Cats Home, μετά τον θάνατο της αγαπημένης της Τζακ Ράσελ τεριέ, Μπέθ, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Η Βασίλισσα έχει επίσης την Μπλούμπελ, μία ακόμα Τζακ Ράσελ. Και οι τρεις σκύλοι είναι σκύλοι διάσωσης.