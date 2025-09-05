Η Κέιτ Μίντλετον, στην πρώτη εμφάνιση της σεζόν, έγινε viral για τα ξανθά μαλλιά της - Οι αντιδράσεις και οι υποψίες για περούκα

Η πρώτη επίσημη έξοδος της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Ουίλιαμ μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών μαγνήτισε τα βλέμματα για τους λάθος λόγους.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή επίσημη εμφάνισή τους για τη νέα σεζόν - που ξεκινά μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών - δίνοντας το «παρών» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Το βασιλικό ζεύγος συμμετείχε στην εκδήλωση, συζητώντας για τα οφέλη της φύσης και τη σημαντικότητα της ανθρώπινης επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

Την περσινή χρονιά, όταν η Κέιτ Μίντλετον είχε υποβληθεί σε θεραπεία για τον καρκίνο - η μορφή του οποίου δεν ανακοινώθηκε ποτέ δημόσια - είχε εξομολογηθεί πως έβρισκε καταφύγιο στη φύση. Η «έκθεσή» της στο πράσινο, τα δέντρα, τα φυτά, ήταν αυτή που τη βοηθούσε να ηρεμήσει, να χαλαρώσει και να συγκεντρωθεί στη θεραπεία της. Είναι απολύτως λογικό, λοιπόν, που επέλεξε αυτή την περίσταση για την πρώτη επίσημη έξοδο και ίσως την επιστροφή στα καθήκοντά της.

Kate Middleton, the Princess of Wales, debuts new blonde hair. pic.twitter.com/uEy8j1J5o0 — Let Me Hear It On X (@letmehearitonx) September 4, 2025

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον με ξανθά μαλλιά δίχασε το διαδίκτυο

Είναι αλήθεια πως κάθε εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Ουίλιαμ γίνεται θέμα συζήτησης, ωστόσο αυτή τη φορά τα βλέμματα όλων επικεντρώθηκαν στο ανανεωμένο look της πριγκίπισσας. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια με το ίδιο hair look, η Κέιτ Μίντλετον έκανε την έκπληξη και εμφανίστηκε με ξανθά μαλλιά, τροποποιώντας λίγο και το χτένισμά της. Κι ενώ στην αρχή, οι περισσότεροι έκαναν λόγο για τη θεαματική αλλαγή που αποφάσισε να κάνει, τελικά δεν άργησε να έρθει η στιγμή των αρνητικών σχολίων.

Getty Images

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ποικίλες - κάποιοι έδειξαν ενθουσιασμό με το φρέσκο look, άλλοι υποστήριξαν απλώς πως προτιμούν την Κέιτ Μίντλετον καστανή, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που ισχυρίστηκαν πως δεν πρόκειται για τα κανονικά μαλλιά της, αλλά φοράει περούκα. «Τα μαλλιά της είναι τόσο όμορφα», έγραψε ένας χρήστης στο IG. «Υπέροχες φωτογραφίες, αλλά η Κέιτ μοιάζει σαν να φοράει περούκα. Είτε αυτό είτε κάποιος έμεινε ευχαριστημένος με το photoshop», σημείωσε άλλος, «Προσεύχομαι να είναι καλά, αυτό μοιάζει με περούκα», έγραψε ένας ακόμα.

Παρατηρώντας τις φωτογραφίες, καταλαβαίνεις γιατί κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι η Κέιτ Μίντλετον φοράει περούκα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά τι ακριβώς συμβαίνει. Eνώ μια μερίδα των χρηστών του διαδικτύου εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση της υγείας της, έναν χρόνο μετά την επιτυχημένη θεραπεία της κατά του καρκίνου, το παλάτι διατηρεί σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να ασχοληθεί με τέτοιες εικασίες. Οι σχολιαστές, πάντως, έχουν ήδη αρχίσει να περιμένουν μια επόμενη εμφάνισή της, ώστε να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν το σενάριο της περούκας.

Το τελευταίο εισικοτετράωρο, όλοι μιλάνε για την Κέιτ Μίντλετον, αλλά σίγουρα για τους λάθους λόγους. Και ναι, η αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση ενός δημόσιου προσώπου είναι λογικό να σχολιάζεται, όταν, όμως, συνδέουν το θέμα της περούκας με την κατάσταση της υγείας του, μήπως το κουτσομπολιό ξεπερνάει τα όρια; Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε, όλοι αναμένουν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από το παλάτι.



