Από σατέν φορέματα μέχρι πιτζάμες: Οι εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αναρτήσεις των Ραταϊκόφσκι, Λόπεζ και Σαλντάνα

Από σατέν ντεκολτέ και κρύσταλλα μέχρι πιτζάμες και τολμηρά στιγμιότυπα, τρεις διάσημες γυναίκες έδωσαν το δικό τους ύφος στα Χριστούγεννα.

Τα φετινά Χριστούγεννα είχαν έντονη λάμψη, προσωπικό στυλ και μια δόση τόλμης, χάρη σε τρεις από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες της παγκόσμιας σόουμπιζ: την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, την Τζένιφερ Λόπεζ και τη Ζόε Σαλντάνα. Μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τρεις σταρ μοιράστηκαν στιγμές των γιορτών, αποκαλύπτοντας διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και της αισθητικής τους.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έκλεψε τις εντυπώσεις δημοσιεύοντας μια χριστουγεννιάτικη συλλογή φωτογραφιών από τη Νέα Υόρκη, η οποία συνδύαζε εορταστική ατμόσφαιρα και αισθησιακό στιλ. Ανάμεσα σε στιγμιότυπα από δείπνα παραμονής Χριστουγέννων, βόλτες στο χειμωνιάτικο Σέντραλ Παρκ και εξόδους στο ιστορικό εστιατόριο Odeon, ξεχώρισε μια φωτογραφία της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της. Καθισμένη στον βελούδινο καναπέ, με ανοιγμένα δώρα στο προσκήνιο και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι, το μοντέλο φόρεσε ένα μαύρο σατέν φόρεμα με εξαιρετικά βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V. Τα καστανά μαλλιά της και τα έντονα κόκκινα χείλη συμπλήρωναν ιδανικά το ντραπέ ύφασμα, ενώ η ίδια έγραψε στη λεζάντα: «Πραγματικά υπέροχα Χριστούγεννα. Ευγνώμων και γεμάτη αγάπη». Το ίδιο φόρεμα εμφανίστηκε και σε άλλη φωτογραφία, αυτή τη φορά σε πιο ανέμελη διάθεση, καθώς χόρευε σε εστιατόριο με την κωμική ηθοποιό Ζίουε.

Στον αντίποδα, αλλά εξίσου εντυπωσιακή, η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα Χριστούγεννα με δύο εντελώς διαφορετικά looks. Για τις βραδινές εορταστικές εκδηλώσεις επέλεξε ένα μπορντό φόρεμα του οίκου Solangel, καλυμμένο με κρύσταλλα, με βαθύ ντεκολτέ και λεπτές τιράντες, το οποίο ανέδειξε τη σιλουέτα της. Το χτένισμά της ολοκληρώθηκε με έναν βελούδινο φιόγκο και κοσμήματα με μαργαριτάρια και διαμάντια.

Αργότερα, η 56χρονη σταρ αντάλλαξε τη λάμψη με άνεση, φορώντας ροζ και λευκές ριγέ πιτζάμες που ήταν ίδιες με εκείνες των 17χρονων διδύμων της, Μαξ και Έμι, σε μια οικογενειακή βραδιά στο σπίτι. Τα φετινά Χριστούγεννα είχαν ιδιαίτερη σημασία για τη Λόπεζ, καθώς ήταν τα πρώτα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Μπεν Άφλεκ στις αρχές του 2025.

Τέλος, η Ζόε Σαλντάνα επέλεξε έναν πιο παιχνιδιάρικο και τολμηρό τρόπο να ευχηθεί στους θαυμαστές της. Ανήμερα των Χριστουγέννων, δημοσίευσε μια φωτογραφία από πίσω, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «Είναι η εποχή των δώρων 🎁». Η εικόνα, που φαίνεται να προέρχεται από τα παρασκήνια περιοδείας Τύπου για το «Avatar: Fire and Ash», προκάλεσε καταιγισμό σχολίων και emoji φωτιάς, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική σχέση της ηθοποιού με το κοινό της.

Τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις του χριστουγεννιάτικου στυλ, αλλά ένα κοινό στοιχείο: αυτοπεποίθηση, στυλ και πλήρης έλεγχος της δημόσιας εικόνας τους, ακόμη και στις πιο προσωπικές στιγμές των Χριστουγέννων.