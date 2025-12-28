Η Ντόλι Πάρτον επεκτείνει το παγκόσμιο πρόγραμμα δωρεάς παιδικών βιβλίων

Στόχος της είναι να καλλιεργήσει στα παιδιά τη χαρά της ανάγνωσης από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Το πρόγραμμα δωρεάς βιβλίων της Ντόλι Πάρτον, γνωστό ως Βιβλιοθήκη της Φαντασίας (Imagination Library), εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά στο Νήσο του Μαν, με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν μια δια βίου αγάπη για το διάβασμα.

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 1995 στην πολιτεία του Τενεσί, από όπου κατάγεται η Πάρτον, παρέχει κάθε μήνα ένα δωρεάν βιβλίο σε παιδιά κάτω των πέντε ετών. Από τότε έχει επεκταθεί διεθνώς, φτάνοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007, και τώρα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Νήσο του Μαν, ξεκινώντας από την περιοχή του Ντάγκλας.

Η Τρις ΜακΝτόναφ, επικεφαλής του τοπικού εγχειρήματος, τόνισε πως «η γλώσσα είναι η πύλη προς την εκπαίδευση» και ότι η σταθερή πρόσβαση σε ποιοτικά βιβλία από μικρή ηλικία μπορεί να περιορίσει το εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ παιδιών διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων.

Η Βιβλιοθήκη της Φαντασίας στέλνει σε κάθε εγγεγραμμένο παιδί ένα βιβλίο κατάλληλο για την ηλικία του κάθε μήνα, από τη γέννησή του μέχρι τα πέμπτα του γενέθλια, συνολικά δηλαδή 60 βιβλία. Η επιλογή των τίτλων γίνεται από επιτροπή με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ανανεώνει τη λίστα κάθε χρόνο.

Η ΜακΝτόναφ επισήμανε ότι το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ισότητα: «Μου αρέσει που όλα τα παιδιά της ίδιας ηλικίας λαμβάνουν το ίδιο βιβλίο. Δημιουργεί κοινές εμπειρίες και ενθαρρύνει τη συζήτηση — είναι μια λύση πραγματικά ισότιμη».

Η Μεγκ Φλέτσερ, περιφερειακή διευθύντρια του Ιδρύματος Ντόλιγουντ, πρόσθεσε πως ο οργανισμός της Πάρτον καλύπτει τα έξοδα συντονισμού και διανομής, ενώ τα τοπικά κεφάλαια χρηματοδοτούν την αγορά και αποστολή των βιβλίων. Η φιλανθρωπική πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε βιβλία από τα πρώτα χρόνια της ζωής, στοιχείο κρίσιμο για την ανάπτυξη της γλώσσας, της φαντασίας και των μαθησιακών δεξιοτήτων.

Όπως σημείωσε η Φλέτσερ, «τα παιδιά κάτω των πέντε ετών στο Ντάγκλας θα έχουν τώρα την ευκαιρία να καλλιεργήσουν μια αγάπη για τα βιβλία και το διάβασμα που θα διαρκέσει μια ζωή».

Με το πρόγραμμα ήδη να λειτουργεί σε δεκάδες χώρες, η πρωτοβουλία της Ντόλι Πάρτον συνεχίζει να αποδεικνύει πόσο πολύτιμα είναι τα βιβλία — και η φαντασία που αυτά ξυπνούν.