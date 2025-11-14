Ντόλι Πάρτον: «Οι άνθρωποι μου λένε: "Λοιπόν, θα γίνεις 80 χρονών". Και; Δείτε όλα όσα έχω κάνει σε 80 χρόνια»

«Αν αφήσεις τον εαυτό σου να γεράσει, θα γεράσεις»

Με 49 στούντιο άλμπουμ στο ενεργητικό της, και με την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου βιβλίου της με τίτλο «Star of the Show: My Life on Stage», η Ντόλι Πάρτον νιώθει ότι μόλις έχει ξεκινήσει. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, μίλησε για την τεράστια καριέρα της, τι έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια και τι πρόκειται να ακολουθήσει – είναι πολλά, το ξέρουμε.

«Ξέρεις, όλη μου τη ζωή προχωρούσα γρήγορα», σημειώνει η Ντόλι Πάρτον στη συνέντευξή της. «Και αρχίζω να σκέφτομαι: "Πώς στο καλό είχα ζωή; Πώς τα κατάφερα;" Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, συνειδητοποίησα πόσα πολλά είχα θυσιάσει στη ζωή μου. Δεν απέκτησα ποτέ παιδιά, οπότε τουλάχιστον δεν ένιωθα ενοχές. Είμαι ευγνώμων που είδα τα όνειρά μου να γίνονται πραγματικότητα», υποστηρίζει.

Η ίδια αναγκάστηκε να «κατεβάσει» τους ρυθμούς της αυτό το φθινόπωρο: Σχεδόν δύο μήνες μετά τη συνέντευξή της στο People, ανέβαλε μια σειρά συναυλιών λόγω «προβλημάτων υγείας» που προέκυψαν από μια λοίμωξη σχετιζόμενη με πέτρα στα νεφρά. Ωστόσο, αντιμετωπίζει την επόμενη δεκαετία με το χαρακτηριστικό της χιούμορ και την επιμονή της. «Οι άνθρωποι μου λένε: "Λοιπόν, θα γίνεις 80 χρονών". Και; Κοίτα όλα όσα έχω κάνει σε 80 χρόνια. Νιώθω ότι μόλις ξεκίνησα», απαντάει εκείνη.

«Ξέρω ότι ακούγεται ηλίθιο, αλλά εκτός αν η υγεία μου με προδώσει, κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται να συμβαίνει... Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά να πούμε για την ηλικία. Αν αφήσεις τον εαυτό σου να γεράσει, θα γεράσεις. Εγώ λέω: "Δεν έχω χρόνο να γεράσω!" Δεν έχω χρόνο να το σκέφτομαι. Δεν είναι αυτό που με απασχολεί».



Στη συνέντευξή της, η Ντόλι Πάρτον αναφέρεται και στον σεξισμό που αντιμετώπισε στη βιομηχανία, καθώς ακολουθούσε τον δικό της δρόμο. Παρά τα εμπόδια, βέβαια, κατάφερε να κάνει το άλμα στην pop μουσική ως σόλο καλλιτέχνιδα πριν κατακτήσει το Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980. «Πρέπει να μεγαλώνεις μέσα από τα πράγματα και να τα ξεπερνάς. Έτσι χειρίστηκα την καριέρα μου. Χρειαζόμουν να δοκιμάσω πράγματα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι επειδή είσαι κορίτσι, δεν ξέρεις πάντα τι κάνεις. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Με νοιάζει μόνο τι πρέπει να κάνω εγώ».

Σε όλη της τη ζωή, βασίστηκε στην αποφασιστικότητά της και στο ένστικτό της. «Δεν προσπαθώ να πω στους άλλους πώς να κάνουν τα πράγματα, πώς να είναι, αλλά ξέρω ποια είμαι», λέει η Πάρτον. «Είμαι star για όλους εκτός από μένα. Είμαι απλά μια εργαζόμενη κοπέλα».

Σήμερα είναι μια από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, με 1 Emmy, 11 Grammy, 25 Νο1 επιτυχίες και πάνω από 100 εκατομμύρια πωλημένα άλμπουμ. «Δεν προσπαθώ να ξεπεράσω κανέναν εκτός από τον εαυτό μου. Θέλω απλώς να είμαι πάντα η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να προσπαθώ να βελτιώνομαι κάθε μέρα», λέει.

