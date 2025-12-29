Η Μάιλι Σάιρους πήγε στα Όσκαρ 2025 για να πουλήσει τη μουσική της σε σκηνοθέτες - Η ειλικρινής παραδοχή της

Η Μάιλι Σάιρους “τόλμησε” να κυνηγήσει τα όνειρά της, παρουσιάζοντας τη δουλειά της σε ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια των Όσκαρ.

Η Μάιλι Σάιρους ξέρει πολύ καλά πώς να κινείται στρατηγικά στο Χόλιγουντ - και δεν διστάζει να το παραδεχτεί. Σε συνέντευξή της στο People, η 33χρονη τραγουδοποιός αποκάλυψε ότι η παρουσία της στα Όσκαρ του 2025 δεν ήταν απλώς για την τελετή, αλλά είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: να προωθήσει τις ικανότητές της στη σύνθεση σε σκηνοθέτες και δημιουργούς.

Κι όπως αποδείχτηκε στην πράξη, αυτή η προσέγγιση απέδωσε καρπούς: η τραγουδίστρια έβαλε την υπογραφή της στο τραγούδι «Dream As One» για την ταινία «Avatar: Fire and Ash». Όλα ξεκίνησαν, όταν συνάντησε τον Τζέιμς Κάμερον στο D23 Expo του 2024, όπου και οι δύο τιμήθηκαν ως Disney Legends. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξέφρασε την επιθυμία της με αυθορμητισμό και προσοχή: «Κάπως έτσι το ρίχνω πάντα στον αέρα», θυμάται.

Η Μάιλι Σάιρους δεν σταματά να κυνηγάει τα όνειρά της

Η Μάιλι Σάιρους γνώριζε ήδη τι θα τη ρωτούσε ο Τζέιμς Κάμερον, καθώς, όπως λέει, «ήξερα ότι εκείνος ασχολείται με το Avatar εδώ και πάρα πολύ καιρό». Έτσι, του είπε ξεκάθαρα: «Απλώς πες μου, αν ποτέ χρειαστείς μουσική». Η πρόταση ήρθε ακριβώς τη σωστή στιγμή για τη δημιουργία της τρίτης από τις πέντε προγραμματισμένες ταινίες. «Απλώς συνέβη οργανικά», σημειώνει.

Παρόμοια ήταν και η διαδρομή που την οδήγησε στο τραγούδι «Beautiful That Way» για την ταινία «The Last Showgirl» της Τζία Κόπολα, με πρωταγωνίστρια την Πάμελα Άντερσον, το οποίο έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα. Όπως λέει η Μάιλι Σάιρους γελώντας, «έκανα το ίδιο και με την Τζέιμι Λι Κέρτις. Έτσι κατέληξα στο Last Showgirl και τώρα να συμμετέχω στο Avatar».

© Getty Images/ Gilbert Flores

Όταν τη ρωτούν, αν το να προσφέρει η ίδια απευθείας μουσική είναι η «μέθοδός» της για να συμμετέχει σε ταινίες, απαντάει με ειλικρίνεια: «Όχι, κυριολεκτικά. Γι’ αυτό πήγα στα φετινά Όσκαρ. Όποιος ερχόταν και μου συστήνονταν, του έλεγα: “αν χρειάζεστε μουσική, είμαι διαθέσιμη”». Το ίδιο έκανε και με τους δημιουργούς της βραβευμένης με Emmy σειράς «Baby Reindeer» του Netflix. «Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να γράψω για τη δεύτερη σεζόν του Baby Reindeer, απλώς το πρότεινα», είπε.

Για τη Μάιλι Σάιρους, η σύνθεση τραγουδιών για τον κινηματογράφο είναι μια ευκαιρία να συμμετέχει σε «αυτό που πραγματικά δίνει νόημα σε μια ταινία». Όπως εξηγεί, νιώθει έντονα δεμένη με τα τραγούδια της: «Νιώθω πραγματικά ότι συνδέομαι με τα τραγούδια. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που, ακόμα κι αν γράφτηκαν για την ταινία ή απλώς χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν, όπως το "I Will Always Love You", αμέσως σκέφτεσαι την ταινία και μένουν χαραγμένα στο μυαλό σου».

