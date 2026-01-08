Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι αισθάνεται “οδύνη για την απαγωγή των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι στις ΗΠΑ και τιμή που ορκίζεται πρόεδρος εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων”

Τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της χώρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα τελευταία εικοσιτετράωρα κρατείται από τις αρχές. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σύζυγό του και βουλεύτρια, Σίλια Φλόρες, η οποία αντιμετωπίζει αντίστοιχες κατηγορίες. Και οι δύο δήλωσαν αθώοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, με τη δίκη να συνεχίζεται στις 17 Μαρτίου.

Στις 5 Ιανουαρίου 2026, στη Βενεζουέλα, ορίστηκε ως προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα επάνω της λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Η 56χρονη ήταν αντιπρόεδρος της χώρας και Υπουργός Πετρελαίου μέχρι την αιφνίδια σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Την Ντέλσι Ροντρίγκες όρκισε ο αδερφός της, Χόρχε, ο οποίος διατελεί πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Στην πρώτη δήλωσή της, μετά τον διορισμό της, η ίδια ανέφερε, πως αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ αλλά και τιμή που ορκίζεται πρόεδρος εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».

Ποια είναι η νέα πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες

Η Ντέλσι Ροντρίγκες δεν αποτελεί νέα άφιξη στην πολιτική σκηνή της χώρας. Σπούδασε Νομική στο Παρίσι και το Λονδίνο, γεγονός που της έδωσε από νωρίς τα εφόδια να κινείται με άνεση στη διεθνή σκηνή. Η πολιτική πορεία της ξεκίνησε ουσιαστικά επί Ούγκο Τσάβες, αλλά απογειώθηκε κατά την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Getty Images

Το 2014 έγινε η πρώτη γυναίκα Υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, έδειξε το σκληρό πρόσωπό της, υπερασπιζόμενη την κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς, ενώ συγκρούστηκε ανοιχτά με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αργότερα, το 2017, ανέλαβε την προεδρία της Συντακτικής Συνέλευσης, ενός σώματος με τεράστια δύναμη που μπορούσε να αλλάζει ή να τροποποιεί νόμους.

Από το 2018, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαδούρο και, όπως επιβεβαιώνουν τα γεγονότα, εξελίχθηκε σε «άνθρωπο για όλες τις δουλειές». Ενώ ο Νικολάς Μαδούρο επικεντρωνόταν στην πολιτική επιβίωση, η Ντέλσι Ροντρίγκες είχε τον έλεγχο της καθημερινής διακυβέρνησης. Ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομίας και Πετρελαίου, προσπαθώντας να φέρει έσοδα στη χώρα, παρά τις κυρώσεις, ενώ, παράλληλα, διαχειριζόταν τις σχέσεις της Βενεζουέλας με τη Ρωσία και την Κίνα.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Νικολάς Μαδούρο είχε χαρακτηρίσει τη συνεργατίδά του «τίγρη», λέγοντας πως πρόκειται για «μια νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χίλιες μάχες».

Οι νέες υποχρεώσεις και το βάρος της εξουσίας

Πλέον, από τη θέση της προέδρου, η Ντέλσι Ροντρίγκες καλείται να διαχειριστεί πολλά και διαφορετικά μέτωπα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της Βενεζουέλας. Χωρίς τον Νικολάς Μαδούρο στο τιμόνι της κυβέρνησης, πρέπει να αποδείξει, ότι μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της Βενεζουέλας και να την οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο. Παράλληλα, καλείται να διαπραγματευτεί το μέλλον της χώρας με τις ΗΠΑ. Πληροφορίες υποστηρίζουν, ότι ήδη συνομιλεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή» λύση, που θα δώσει τέλος στην ένταση που έχει προκληθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι σημαντικό, να υπάρξει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, ώστε να αρθούν οι κυρώσεις.

Ακόμα, με την οικονομία της Βενεζουέλας να βρίσκεται σε οριακό σημείο, πρέπει να διασφαλίσει, ότι η αγορά δεν θα καταρρεύσει και ότι θα υπάρχουν επαρκή τρόφιμα και φάρμακα για τον λαό. Να σημειωθεί, βέβαια, πως η ίδια πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στο επίκεντρο της αρνητικής κριτικής, καθώς επέλεξε να φορέσει στην ορκωμοσία της μια δημιουργία του οίκου Chiara Boni, η οποία κοστίζει 742 δολάρια - τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός στη Βενεζουέλα είναι 130 μπολιβάρ, δηλαδή μισό δολάριο. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την κίνησή της «προκλητική», αφού οι πολιτες της χώρας της προσπαθούν να επιβιώσουν σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.





El vestido que usó Delcy Rodríguez para asumir sale 742 usd. El salario mínimo es de 130 bolívares, equivalentes a 0,42 usd.



Para ahorrar 742 usd: 742 / 0,42 = 1.767 meses. O sea, en Venezuela para comprar ese vestido tardarías 147 años (sin gastar ni siquiera en comida). Esto… pic.twitter.com/c6ynUE1ivY — lorem ipsum (@altashanta) January 6, 2026

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η Ντέλσι Ροντρίγκες αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές παρουσίες της πολιτικής σκηνής της Βενεζουέλας, συνεπώς η επιλογή της δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο χρόνος θα δείξει, πώς θα διαχειριστεί όλες αυτές τις «μάχες» που πρέπει να δώσει για τη χώρα της, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.