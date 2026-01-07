Πώς αλλάζει τον κόσμο η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα;

H Ειρήνη Φασιά, Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου για τη σύλληψη του Μαδούρο, το Διεθνές Δίκαιο και τους νόμους του ισχυρού.

Οι φωτογραφίες του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ο οποίος συνελήφθη στη Βενεζουέλα με τις χειροπέδες έφεραν τον πλανήτη προ μίας νέας συνθήκης. Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ εισήλθαν σε ένα κυρίαρχο κράτος και συνέλαβαν τον ηγέτη του (μαζί με τη συζυγό του) με την κατηγορία της «ναρκο-τρομοκρατίας». Αυτή η πρακτική αντιμετωπίστηκε ως μία επίδειξη ισχύος ή οποία όμως παραβίασε κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες του.

Προκειμένου να αποκτήσουμε μία καλύτερη εικόνα για το τι είναι το περίφημο Διεθνές Δίκαιο, με ποιον τρόπο καταπατήθηκε και τι θα σημαίνει αυτό για το μέλλον του πλανήτη, απευθυνθήκαμε στην Ειρήνη Φασιά που είναι Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Wageningen της Ολλάνδιας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr