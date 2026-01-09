Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε πως δεν τσακώνεται ποτέ με τη σύζυγό του - Και κάπως θαυμάσαμε το σκεπτικό του

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ μπορεί να είναι πάνω από 11 χρόνια παντρεμένοι, όμως δεν έχουν τσακωθεί ποτέ. Και ο ηθοποιός αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό τους.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν - όπως είναι το επίθετό της - γνωρίστηκαν το 2013, όταν εκείνη επισκέφτηκε το Κόμο της Ιταλίας μαζί με έναν κοινό γνωστό τους. Η χημεία τους ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή. Πέρασαν όλο το βράδυ συζητώντας για διάφορα θέματα, στην κατοικία του ηθοποιού στην ιταλική πόλη, που έχει θέα τη λίμνη. Το 2014 παντρεύτηκαν στη Βενετία και μέχρι σήμερα αποτελούν ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός ήταν τότε 52 ετών. Όπως έχει παραδεχτεί δημόσια, δεν σκόπευε να ξαναπαντρευτεί, όμως η γνωριμία του με την Αμάλ ήταν καθοριστική για την πορεία του. Έτσι, στην πιο ώριμη φάση της ζωής του και όντας πλήρως συνειδητοποιημένος για όσα θέλει, τής έκανε πρόταση γάμου. Μπορεί, αρχικά, να θεωρούσε πως τα 17 χρόνια που είχαν διαφορά ηλικία, θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για τη σχέση τους, όμως, τελικά διαψεύστηκε από την ίδια τη ζωή.

Splash News

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ δεν τσακώνονται ποτέ και αυτό - ίσως - είναι το μυστικό της ευτυχίας τους

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Los Angeles Times, ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε στον γάμο του με την Αμάλ, με την οποία το 2017 υποδέχτηκαν στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά τους. Όταν ρωτήθηκε, αν ισχύει πράγματι η φήμη, ότι δεν τσακώνονται, ο ηθοποιός απάντησε δίχως δεύτερη σκέψη: «Αυτό είναι αλήθεια». Όταν ο δημοσιογράφος εξέφρασε τη δυσπιστία του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ θέλησε να του εξηγήσει πόσο διαφορετική είναι η ζωή στα 50 σε σχέση με τα 20 και τα 30.

«Υπάρχει μια διαφορά. Ήμουν 52 ετών. Υπάρχει λόγος που τα ασφάλιστρα για τις ηλικίες από 16 έως 25 είναι στα ύψη. Είναι η επιθετικότητα. Δεν είχα καμία πρόθεση να ξαναπαντρευτώ, αλλά ερωτεύτηκα τρελά τον άνθρωπο που το άλλαξε αυτό. Έχουμε παιδιά. Δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Όλα άλλαξαν, επειδή γνώρισα αυτόν τον απίστευτο άνθρωπο», είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε μια τρυφερή εξομολόγηση για τη σύζυγό του.

«Βρίσκομαι σε ένα πολύ διαφορετικό σημείο στη ζωή μου. Νιώθω πολύ πιο σίγουρος και επίσης δεν έχω πια τόση ανάγκη να κερδίζω τις διαφωνίες. Όταν είσαι νέος, προσπαθείς να κερδίσεις τα πάντα», εξήγησε, αποκαλύπτοντας τον λόγο που δεν τσακώνεται με την Αμάλ Κλούνεϊ. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο ατύχημα που είχε το 2019 με τη μηχανή, μετά το οποίο συμφώνησε με τη σύζυγό του, ότι πρέπει να σταματήσει να οδηγάει. Ο ίδιος θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη μεγάλη αγάπη του για τα δίκυκλα, ωστόσο δεν το έκανε. Ακολούθησε τη λογική της συζύγου του.

Και η Αμάλ, όμως, όταν της ζήτησε να σταματήσει το κάπνισμα, το έκανε, κατανοώντας πως ήταν η καλύτερη επιλογή για την υγεία της και την οικογένειά της. «Η γυναίκα μου κάπνιζε παλιά. Της είπα πως “νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κόψεις”. Είμαι σίγουρος, πως δεν υπάρχει ημέρα που να μην της λείπει να καπνίσει ένα τσιγάρο, αλλά χαίρομαι που το σταμάτησε», κατέληξε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

