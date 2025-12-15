Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι έχει σταματήσει να φιλάει άλλες γυναίκες στις ταινίες: «Όταν έγινα 60, είχα μια συζήτηση με την Αμάλ»

«Δεν θα φιλήσω πια καμία άλλη κοπέλα. Όταν έκλεισα τα 60, είχα μια συζήτηση με τη σύζυγό μου. Της είπα, κοίτα, μπορώ ακόμα να παίξω μπάσκετ με τα αγόρια. Παίζω με παιδιά 25 ετών. Μπορώ ακόμα να αντεπεξέλθω, είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια, θα είμαι 85 ετών».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν ενδιαφέρεται πλέον να κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα στη μεγάλη οθόνη. Μετά από συζήτηση που έκανε με τη σύζυγό του, Αμάλ Αλαμουντίν, ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του ότι έχουν έναν απαράβατο κανόνα στον γάμο τους.

Ο ηθοποιός, είπε σε συνέντευξή του στην Daily Μail, ότι δεν φιλάει πλέον άλλες γυναίκες στη μεγάλη οθόνη. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι λόγω της ηλικίας του, δεν θέλει πια να θεωρείται «καρδιοκατακτητής». «Προσπαθώ να ακολουθήσω τη διαδρομή που ακολούθησε ο Πωλ Νιούμαν», υποστήριξε. «Δεν θα φιλήσω πια καμία άλλη κοπέλα. Όταν έκλεισα τα 60, είχα μια συζήτηση με τη σύζυγό μου. Της είπα, κοίτα, μπορώ ακόμα να παίξω μπάσκετ με τα αγόρια. Παίζω με παιδιά 25 ετών. Μπορώ ακόμα να αντεπεξέλθω, είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια, θα είμαι 85 ετών. Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες δημητριακών θα φας, αυτός είναι ένας πραγματικός αριθμός».

Νωρίτερα τον Μάρτιο, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι δεν θα κάνει πλέον «ρομαντικές ταινίες». «Κοιτάξτε, είμαι 63 ετών. Δεν προσπαθώ να ανταγωνιστώ 25χρονους πρωταγωνιστές. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν κάνω πλέον ρομαντικές ταινίες», δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε επίσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η σκηνοθεσία είχε τεθεί σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών του. «Έχω οκτάχρονα παιδιά , οπότε πρέπει να αλλάξω τις επαγγελματικές μου επιλογές - η σκηνοθεσία σημαίνει 10 μήνες στον δρόμο», δήλωσε ο Κλούνεϊ. «Η σκηνοθεσία αυτήν τη στιγμή δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω πια, επειδή έχω παιδιά και πρέπει να είμαι σπίτι και θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Αυτές τις αποφάσεις τις παίρνεις εσύ, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να τις πάρεις αργότερα στη ζωή σου, όταν έχεις κατά κάποιο τρόπο πετύχει».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς «ρομαντικούς πρωταγωνιστές» του Hollywood. Μερικές από τις δουλειές του περιλαμβάνουν ταινίες όπως το «One Fine Day» με τη Μισέλ Φάιφερ, το «Out of Sight» με την Τζένιφερ Λόπεζ, το «Up in the Air» με τη Βέρα Φαρμίγκα και το «Ticket to Paradise» με την Τζούλια Ρόμπερτς.

Σε προηγούμενη συνέντευξή του, ο ηθοποιός είχε αναφέρει τον λόγο που αποφάσισε να μετακομίσει με την οικογένειά του στη Γαλλία. «Έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή τα παιδιά μου. Ανησυχούσα για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Λος Άντζελες, στην κουλτούρα του Hollywood. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια δίκαιη ζωή. Στη Γαλλία, δεν τους νοιάζει καθόλου η φήμη. Δεν θέλω να τριγυρνούν ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάποιου άλλου». Συνεχίζοντας τη συνέντευξη, τόνισε την επιθυμία του να διασφαλίσει ότι τα παιδιά του θα είναι αυτάρκη όταν μεγαλώσουν. «Είναι σημαντικό για μένα να μπορούν να επιβιώσουν», είπε.



