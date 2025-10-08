Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για την απόφασή του να φύγει από το Λος Άντζελες: «Ανησυχούσα για το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου στην κουλτούρα του Hollywood»

«Ζούμε σε ένα αγρόκτημα στη Γαλλία»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο αμερικάνικο περιοδικό Esquire. Μίλησε για την πορεία του στη βιομηχανία του κινηματογράφου, για την απόφασή του να φύγει από το Λος Άντζελες για να μεγαλώσουν καλύτερα τα παιδιά του, αλλά και για το πώς νιώθει που έκλεισε πριν μερικούς μήνες τα 64.

Η απόφασή του να εγκατασταθεί στη Γαλλία οφείλεται στην επιθυμία του να δώσει στα παιδιά του ένα καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή από ό,τι αν είχαν παραμείνει στις ΗΠΑ. «Ζούμε σε ένα αγρόκτημα στη Γαλλία», είπε στη συνέντευξή του. «Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου μεγαλώνοντας το πέρασα σε ένα αγρόκτημα, και ως παιδί μισούσα την ιδέα του. Αλλά τώρα, για τα δίδυμα παιδιά μου, είναι σαν - δεν χρησιμοποιούν τα iPad τους, ξέρεις; Δείπνο κάνουν με ενήλικες και πρέπει να πάρουν τα πιάτα τους μέσα όταν τελειώσουν».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως τα δύο παιδιά του, έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή. «Έχουν μια πολύ καλύτερη ζωή. Ανησυχούσα για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Λος Άντζελες, στην κουλτούρα του Χόλιγουντ. Ένιωθα ότι δεν θα είχαν ποτέ μια δίκαιη ζωή. Στη Γαλλία, δεν τους νοιάζει καθόλου η φήμη. Δεν θέλω να τριγυρνούν ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά κάποιου άλλου». Συνεχίζοντας τη συνέντευξη, τόνισε την επιθυμία του να διασφαλίσει ότι τα παιδιά του θα είναι αυτάρκη όταν μεγαλώσουν. «Είναι σημαντικό για μένα να μπορούν να επιβιώσουν», είπε.

Όσο για τα 64; Δεν είναι και πολύ ενθουσιασμένος. Μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του με τη γήρανση στο περιοδικό Esquire και παραδέχτηκε ότι είχε μια «αυστηρά σχετιζόμενη με την ηλικία» νευρικότητα σχετικά με το να θυμάται όλες τις ατάκες του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παράστασής του στο Μπρόντγουεϊ στο «Good Night, and Good Luck». «Οι γονείς μου αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις με την ηλικία. Δεν είναι ενθουσιασμένοι με αυτό, όπως μπορείτε να φανταστείτε», είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, προσθέτοντας: «Κανείς μας δεν είναι, υποθέτω. Δεν είμαι ενθουσιασμένος που είμαι 64 ετών».

Τον Απρίλιο του 2025, η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ ήταν μεταξύ πολλών ανώτερων νομικών συμβούλων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που προειδοποιήθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών ότι ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο κυρώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ. Πέρυσι, η ίδια συμμετείχε σε μια επιτροπή που συνέστησε στον επικεφαλής εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Καν, να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ. Το ένταλμα εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024, επικαλούμενο τον ισχυρισμό ότι οι άνδρες είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της λιμοκτονίας ως μεθόδου πολέμου.Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις στο ΔΠΔ και κατονομάστηκε ο Καν στο παράρτημά του, υποσχόμενος να «επιβάλει απτές και σημαντικές συνέπειες σε όσους είναι υπεύθυνοι για τις παραβάσεις του ΔΠΔ, μερικές από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την δέσμευση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την αναστολή εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αξιωματούχους, υπαλλήλους και αντιπροσώπους του ΔΠΔ, καθώς και στα άμεσα μέλη των οικογενειών τους».

Ο Κλούνεϊ δεν σχολίασε το έργο της συζύγου του, αν και μιλώντας πριν λίγο καιρό, απέρριψε τις ανησυχίες για διώξεις από τον Τραμπ, λέγοντας: «Η γυναίκα μου πέρασε δύο χρόνια σε ένα καταφύγιο δικάζοντας τη Χεζμπολάχ. Είναι το μόνο άτομο που δικάζει το ISIS. Είναι το πιο γενναίο άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκτός από το να ανησυχούμε απλώς για το αν μια αμερικανική κυβέρνηση λέει άσχημα πράγματα για εμάς».

