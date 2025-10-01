Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε πως είναι “κανονικός” άνθρωπος - “Πηγαίνω τα παιδιά μου κάθε ημέρα στο σχολείο”

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, όταν δε βρίσκεται σε στούντιο και πλατό, προσπαθεί να έχει μια “κανονική” καθημερινότητα με τα δίδυμα παιδιά του.

Για την προσπάθεια που καταβάλλει, ώστε να διατηρεί τον κόσμο γύρω από τα παιδιά του όσο το δυνατόν πιο «φυσιολογικό» μίλησε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε πρόσφατες δηλώσεις του. Ο ζεν πρεμιέ του σύγχρονου κινηματογράφου μπορεί να αποτελεί έναν από τους διασημότερους ηθοποιούς της εποχής μας, όταν, όμως, τα φώτα κλείνουν, προσπαθεί να επαναφέρει την κανονικότητα στην καθημερινότητά του, δείχνοντας στα παιδιά του τον «απλό» τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο Τζορτζ Κλούνεϊ περπάτησε στο κόκκινο χαλί και μίλησε στη Daily Mail για τη σχέση του με τα δίδυμα παιδιά του - Έλα και Αλεξάντερ. «Έχω μια κανονική ζωή με κάποιο τρόπο. Πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο κάθε πρωί. Υπάρχει κανονικότητα - εκτός από αυτό εδώ», είπε. Στόχος του ηθοποιού αποτελεί η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, εξασφαλίζοντας ένα ήρεμο περιβάλλον για το μεγάλωμα των παιδιών του.

George Clooney Reveals He Drives His Kids to School Every Morning: 'I Have Normalcy' https://t.co/KXoGzGfWCf — People Parents (@People_Parents) October 1, 2025

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιθυμεί τα παιδιά του να μεγαλώνουν σε ένα «κανονικό» περιβάλλον, μακριά από τη δημοσιότητα

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Τζορτζ Κλούνεϊ φροντίζει ώστε η καθημερινότητα των παιδιών του να μην επηρεάζεται από τη φήμη του. Όπως παραδέχεται, προσπαθεί να τα κρατά μακριά από την έκθεση. «Δεν ήθελα να βρίσκονται πολύ συχνά στα γυρίσματα του “Jay Kelly”. Δεν είμαι σίγουρος πώς θα αντιδρούσαν. Δεν θέλω να νομίζουν ότι τα πράγματα είναι πάντα εύκολα ή γεμάτα πολυτέλεια σε αυτή τη ζωή», ξεκαθάρισε, εκφράζοντας την ανησυχία του για τον τρόπο που τα παιδιά του αντιλαμβάνονται όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, παντρεύτηκαν το 2014 στη Βενετία. Τρία χρόνια αργότερα, το 2017, ήρθαν στη ζωή τα δίδυμα παιδιά τους. Παρά τη δημοφιλία που έχουν ως ζευγάρι, προσπαθούν να κρατούν τη ζωή των παιδιών τους στο παρασκήνιο, θέλοντας να διαφυλάξουν την ατομικότητά τους και τις επιλογές τους. Το ζευγάρι αποφεύγει τα κοσμοπολίτικα μέρη με τα παιδιά του ή τις περιοχές που γνωρίζει πως θα υπάρχουν σίγουρα φωτογράφοι.

Ο ηθοποιός σπάνια αναφέρεται σε αυτά δημόσια, διαχωρίζοντας την οικογένειά του από τη δουλειά του. Ωστόσο, σε παλαιότερες δηλώσεις του, είχε αποκαλύψει πως τα δίδυμα θέλουν να παρακολουθήσουν μια συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ, την ίδια στιγμή που δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Εντάξει, είναι μόλις 8 ετών.

