Στην ταινία Jay Kelly, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ευτυχώς δεν υποδύεται τον εαυτό του

Το Jay Kelly έχει το πρώτο του trailer και την ημερομηνία πρεμιέρας

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μετά την ταινία Wolfs στο AppleTV επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη, αναζητώντας αυτή τη φορά το νόημα της ζωής. Η ταινία Jay Kelly, που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, και απέσπασε 10λεπτο standing ovation, έχει πλεόν trailer.

Το Jay Kelly θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου θα γίνει διαθέσιμο στο Netflix. Η ταινία έχει στο σκηνοθετικό τιμόνι τον Νόα Μπάουμπαχ, που τελευταία φορά είδαμε δουλειά του το 2022 στο White Noise. Οι κριτικές, μέχρι τώρα, επαινούν την ερμηνεία ερμηνεία του Τζορτζ Κλούνεϊ που συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση ακολουθώντας ένα ταξίδι για τη ζωή του πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ. Συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξίδι είναι ο Άνταμ Σάντλερ, που υποδύεται τον αφοσιωμένο μάναντζερ του Jay Kelly, τον Ρον.

Το πρώτο trailer για την ταινία Jay Kelly

«Όλες μου οι αναμνήσεις είναι ταινίες» ακούγεται να λέει ο σταρ του κινηματογράφου, Jay Kelly, στο trailer. Και τώρα, θέλει να δημιουργήσει καινούριες. Πάνω στην έξαψη του αυθορμητισμού πηγαίνει στην Γαλλία, εκεί όπου βρίσκεται η κόρη του, ενώ ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει το παρελθόν και το παρόν του.

«Είναι μια ιστορία για το πώς να έρθει αντιμέτωπος με άλλα κομμάτια της ζωής του, πέρα από αυτό στο οποίο έχει υπάρξει πολύ επιτυχημένος», εξήγησε ο Τζορτζ Κλούνεϊ και πρόσθεσε: «Αρχίζει τότε να συνειδητοποιεί πως ίσως δεν υπήρξε τόσο καλός φίλος ή πατέρας. Ήταν απλώς πολύ καλός στο να είναι σταρ του σινεμά».

Ο Μπάουμπαχ τόνισε, επίσης, πως η ταινία αφορά τις σχέσεις του πρωταγωνιστή με τους ανθρώπους, που έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής τους στην επιτυχία του. «Βλέπουμε πώς ο Ρον, η Λιζ και όλοι όσοι περιβάλλουν τον Τζέι αναγκάζονται ουσιαστικά να αφήσουν τα πάντα και να τον ακολουθήσουν. Όλοι στην ταινία, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, καλούνται να απαντήσουν στο απλό αλλά και πολύπλοκο ερώτημα: “Πώς θέλουμε να περάσουμε τη ζωή μας;”».

Με τη σειρά του, ο Άνταμ Σάντλερ βλέπει την ερμηνεία του ως έναν τρόπο να αποτίσει φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχουν θυσιάσει χρόνο και ενέργεια για να υποστηρίξουν τη δική του καριέρα. «Εσύ είσαι ο Jay Kelly, αλλά και εγώ είμαι ο Jay Kelly», λέει ο Ρον στο αφεντικό του στο trailer.

«Ξέρω πολλούς “Ron”», εξηγεί ο Σάντλερ στο Tudum. «Έχω γνωρίσει πολλούς καλούς ανθρώπους που με βοήθησαν, με σκέφτηκαν, και άφησαν πράγματα στην άκρη για να βεβαιωθούν πως όλα πήγαιναν καλά για μένα όταν το χρειαζόμουν».

Όσο για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, δηλώνει ευγνώμων που η δική του ζωή είχε πολύ διαφορετική πορεία από αυτήν του πρωταγωνιστή. «Αυτός ο χαρακτήρας έχει πολύ περισσότερα “μετάνιωσα” απ’ ό,τι θα είχα εγώ, γιατί -ευτυχώς για μένα- η φήμη ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή μου. Πρόλαβα να μάθω πώς να ζω πριν μάθω πώς να είμαι διάσημος και δεν νομίζω ότι ο χαρακτήρας αυτός είχε την ίδια τύχη».