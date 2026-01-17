H Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανυπομονεί να γιορτάσει την ημέρα των ερωτευμένων - Η δημοσίευση που τρέλανε το Instagram

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανέβασε τη θερμοκρασία ενόψει Αγίου Βαλεντίνου, ποζάροντας με κόκκινα δαντελένια εσώρουχα από νέα συλλογή γνωστής μάρκας.

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου φαίνεται πως ήρθε νωρίτερα για την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η οποία φρόντισε να δώσει το δικό της, άκρως εντυπωσιακό, στίγμα στα social media. Το 34χρονο μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε την Παρασκευή το πρωί ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται φορώντας μόνο ένα διαφανές, κόκκινο σετ δαντελένιων εσωρούχων, κερδίζοντας –όπως ήταν αναμενόμενο– χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Το σύνολο που παρουσίασε η Ραταϊκόφσκι προέρχεται από τη νέα συλλογή Laced with Love Valentine’s της εταιρείας Lounge, μια σειρά που κινείται ξεκάθαρα στο πνεύμα της γιορτής των ερωτευμένων και περιλαμβάνει κόκκινα και μαύρα κεντημένα κομμάτια. Το συγκεκριμένο σετ, με την ονομασία Valentina και τιμή περίπου 125 δολάρια, αποτελείται από σουτιέν, ασορτί στρινγκ και ζαρτιέρα, συνδυάζοντας τον κλασικό αισθησιασμό με μια σύγχρονη, κομψή αισθητική.

Στο βίντεο που ανάρτησε, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι εμφανίζεται γονατιστή στο πάτωμα του διαμερίσματός της, μπροστά από δύο ολόσωμους καθρέφτες. Παίζει με τα μαλλιά της, προσαρμόζει διακριτικά το λουράκι του εσωρούχου της και ποζάρει με αυτοπεποίθηση στον φακό, σε μια σκηνοθεσία που θυμίζει περισσότερο καμπάνια μόδας παρά μια απλή ανάρτηση στα social media.

IG @ermata

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια. «Θεέ μου, έλεος. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Θεέ μου, Έμιλι», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Απολύτως εξωπραγματικό». Τα σχόλια αυτά είναι μόνο ένα μικρό δείγμα της απήχησης που έχει κάθε της εμφάνιση, ειδικά όταν συνδυάζεται με το χαρακτηριστικό της στιλ και τη σιγουριά που εκπέμπει μπροστά στον φακό.

Η Ραταϊκόφσκι δεν είναι, φυσικά, άγνωστη στον χώρο των καμπανιών εσωρούχων. Το περασμένο φθινόπωρο είχε πρωταγωνιστήσει ξανά σε φωτογράφιση για την ίδια μάρκα, φορώντας ένα έντονο ροζ σετ με λουλούδια αλλά και ένα καφέ σύνολο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να υποστηρίξει με την ίδια άνεση τόσο τις πιο τολμηρές όσο και τις πιο κομψές προτάσεις.

Παράλληλα, η σχέση της με τον κόσμο των εσωρούχων είναι μακροχρόνια. Πέρυσι, ήταν το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της ιταλικής Intimissimi για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπου είχε εμφανιστεί με ένα έντονο κόκκινο σετ, κερδίζοντας ξανά τις εντυπώσεις. Η ίδια έχει χτίσει εδώ και χρόνια μια εικόνα που συνδυάζει τη μόδα, τη θηλυκότητα και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την αυτοέκφραση και την αυτοπεποίθηση του σώματος.

Πέρα από το μόντελινγκ, το ευρύ κοινό τη γνωρίζει και από τη συμμετοχή της σε ταινίες όπως το «Gone Girl», ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη επιχειρηματική και συγγραφική δραστηριότητα, εκφράζοντας συχνά δημόσια τις απόψεις της για τη θέση των γυναικών στη βιομηχανία της μόδας και της ψυχαγωγίας.

Ένα είναι πάντως βέβαιο: είτε σε πασαρέλες, είτε σε καμπάνιες, είτε μέσα από τις προσωπικές της αναρτήσεις, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ξέρει πώς να τραβά την προσοχή. Και, όπως φαίνεται, το κόκκινο –το κατεξοχήν χρώμα του πάθους– της ταιριάζει απόλυτα.