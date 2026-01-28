Η Λίλι Κόλινς γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια της κόρης της: “Έχεις αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μας”

Η Λίλι Κόλινς και ο Τσάρλι ΜακΝτάουελ διοργάνωσαν ένα μικρό πάρτι, προκειμένου να γιορτάσουν τον πρώτο χρόνο ζωής της κόρης τους, Tove.

Ο Ιανουάριος κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Λίλι Κόλινς από πέρυσι, αφού αποτελεί τον μήνα που ήρθε στον κόσμο η κόρη της. Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» και ο σύζυγός της Τσάρλι ΜακΝτάουελ υποδέχτηκαν την κόρη τους στη ζωή τους τον Ιανουάριο του 2025, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας. Από τότε, όλα κυλούν διαφορετικά: επίκεντρο της ζωής τους είναι η μικρή Tove και κάθε ημέρα μαζί της είναι μια νέα περιπέτεια.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη γέννησή της, η Λίλι Κόλινς και ο Τσάρλι ΜακΝτάουελ διοργάνωσαν ένα πάρτι προς τιμήν της εορτάζουσας. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο IG η ηθοποιός, βλέπουμε την κόρη της να ποζάρει με φόντο τη διακόσμηση του πάρτι της, αλλά κι άλλες random στιγμές από την καθημερινότητά τους αυτές τις 365 ημέρες που πέρασαν μαζί.

«Ένας ολόκληρος χρόνος με τη μικρή μας. Σε λατρεύουμε πέρα από κάθε λέξη. Έχεις αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μας με κάθε τρόπο και συνεχίζεις να μας εκπλήσσεις κάθε μέρα. Σε γιορτάζουμε με όλα όσα αγαπάς και με περισσότερη αγάπη απ’ όση ξέραμε ποτέ ότι υπάρχει. Χρόνια πολλά για τα πρώτα σου γενέθλια, γλυκιά μας. Ανυπομονούμε για όλες τις νέες περιπέτειες που έρχονται», σημείωσε στην ανάρτησή της.

Δώρα, μπαλόνια, ένα πάρκο με μπαλάκια, γιρλάντα happy birthday, μια τούρτα με φράουλες και πολλά παιχνίδια δεν θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά από το πάρτι.

Η ιστορία αγάπης της Λίλι Κόλινς με τον σύζυγό της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, ξεκίνησε το 2019. Γνωρίστηκαν σε κοινή παρέα και πολύ γρήγορα ο ένας βρήκε στον άλλον την ασφάλεια και την κατανόηση που αναζητούσε. Ακριβώς έναν χρόνο μετά, το 2020, αρραβωνιάστηκαν, ενώ το 2021 επισημοποίησαν τη σχέση τους με έναν γάμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πέντε χρόνια μετά, γεννήθηκε η κόρη τους, ανοίγοντας ένα νέο και πιο φωτεινό κεφάλαιο στη ζωή τους.

