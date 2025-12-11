Η Λίλι Κόλινς συνάντησε για πρώτη φορά το είδωλό της, Βικτόρια Μπέκαμ, και έβαλε τα κλάματα

Ο Τζίμι Φάλον φρόντισε να κάνει το όνειρο της Λίλι Κόλινς πραγματικότητα, φέρνοντας στο πλατό της εκπομπής του τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Ποιος είπε ότι οι celebrities δεν θαυμάζουν άλλους celebrities; Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, δεν διστάζουν να κλάψουν δημοσίως από συγκίνηση, μετά από μια συνάντησή μαζί τους. Κι αν νομίζεις, πως περιγράφουμε ένα τυχαίο παράδειγμα, κάνεις μεγάλο λάθος. Αυτήν ακριβώς την αντίδραση είχε η Λίλι Κόλινς, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τη Βικτόρια Μπέκαμ στο πλατό της εκπομπής του Τζίμι Φάλον.

Όταν η Λίλι Κόλινς συνάντησε πρώτη φορά τη Βικτόρια Μπέκαμ

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή: Ο γνωστός παρουσιαστής υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής του την πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο «διάσημο είδωλό» της, που δεν είναι άλλο από τη Βικτόρια Μπέκαμ. Η Λίλι Κόλινς παραδέχτηκε πως εμπνεύστηκε το καρέ μαλλί από την πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls και, μάλιστα, σε μια φωτογραφία που έδειξε ο Τζίμι Φάλον, είχε αντιγράψει και την πόζα της.

Getty Images

Η 36χρονη ηθοποιός, που μάλλον συχνά εμπνέεται από την «Posh Spice», αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να έχει την ίδια αγάπη για τη Βικτόρια Μπέκαμ - αν και δεν την έχει συναντήσει ποτέ από κοντά. Τότε, ο Τζίμι Φάλον της επιφύλασσε μια τεράστια έκπληξη, αφού κάλεσε στο πλατό τη Βικτόρια Μπέκαμ. Η Λίλι Κόλινς αδυνατούσε να πιστέψει τι συμβαίνει και, φυσικά, έσπευσε να αγκαλιάσει το είδωλό της.

@hellomag Lily Collins living every Spice Girls fan's dream — surprised by Victoria Beckham and rocking a little Posh-Spice-inspired chop for the new season of Emily in Paris. 💇‍♀️✨ @FallonTonight ♬ original sound - HELLO!

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η ηθοποιός φαίνεται να έχει συγκινηθεί πολύ από τη γνωριμία της με την «Posh». Αφού πόζαραν με τον ίδιο τρόπο και σχολίασαν το καρέ κούρεμα των μαλλιών, η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε από πού προέκυψε το ψευδώνυμο «Posh», που της είχαν βγάλει την περίοδο των Spice Girls. Όπως είπε, της το έδωσαν, γιατί της άρεσαν τα ακριβά ρούχα και το καλό φαγητό, ενώ δεν παρέλειψε να αποκαλύψει, ότι επειδή οι υπόλοιπες φορούσαν τα δωρεάν ρούχα για εμφανίσεις και video clip, διέθετε το μπάτζετ για κομμάτια καταξιωμένων σχεδιαστών.

