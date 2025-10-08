Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, η Λίλι Κόλινς θα πρωταγωνιστήσει στη ταινία Polly Pocket και αυτή είναι η υπόθεσή της

Μετά την ταινία Barbie, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, έρχεται και η Polly Pocket

Η live-action κινηματογραφική μεταφορά της αγαπημένης σειράς παιχνιδιών Polly Pocket, βρίσκεται στα σκαριά, σε παραγωγή των Mattel Studios και Amazon MGM Studios. Η ταινία που μας έχει κινήσει ήδη την περιέργεια, ειδικά όσοι μεγαλώσαμε με Polly Pocket, θα έχει στον πρωταγωνιστικό ρόλο την Λίλι Κόλινς. Στο μεταξύ, όπως γράφει το Deadline, η εταιρεία Hello Sunshine της Ρις Γουίδερσπουν θα συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της.

Σημειώνεται πως τον Ιούνιο του 2021, είχε ανακοινωθεί πως η οκτώ φορές υποψήφια για Primetime Emmy, Λένα Ντάναμ, θα σκηνοθετούσε και θα έγραφε το σενάριο. Η δημιουργός και πρωταγωνίστρια του "Girls" αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο New Yorker, τον Ιούλιο του 2024, ότι δεν συμμετέχει πλέον στο πρότζεκτ.

Όσον αφορά την πλοκή ταινίας, θα περιστρέφεται γύρω από τη φιλία που αναπτύσσεται μεταξύ ενός νεαρού κοριτσιού και μιας γυναίκας σε μέγεθος τσέπης. Η Λίλι Κόλινς, η οποία θα υποδυθεί την Polly Pocket, έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τον ρόλο, δηλώνοντας πως ως παιδί ήταν λάτρης των συγκεκριμένων παιχνιδιών και ότι αποτελεί ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Η Polly Pocket κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1989 με μια σειρά από μικροσκοπικά συλλεκτικά παιχνίδια. Το 2018, η Mattel επαναλανσάρισε το παιχνίδι, ανανεώνοντας τη μικρή αλλά δυναμική κούκλα για μια νέα γενιά. Η σειρά παιχνιδιών οδήγησε στη δημιουργία τηλεοπτικών σπέσιαλ κινουμένων σχεδίων και περιεχομένου στο YouTube.

Οι επόμενες παραγωγές των Mattel Studios περιλαμβάνουν την ταινία "Masters of the Universe" από την Amazon MGM Studios, που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 5 Ιουνίου 2026, και την ταινία "Matchbox" από τις Apple Original Films και Skydance, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026. Τα Mattel Studios, με την ταινία "Barbie", προσέφεραν στη Warner Bros την εμπορικότερη ταινία στην ιστορία του στούντιο. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουιγκ και με πρωταγωνιστές τους Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ, απέφερε 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έλαβε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας.