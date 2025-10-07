Ξέρω τι θα κάνεις απόψε το βράδυ

Το Ertflix έχει αυτές τις ταινίες στη βιβλιοθήκη του που παραμένουν διαχρονικές μέχρι σήμερα, αλλά και που μας υπενθυμίζουν τον παλιό καλό κινηματογράφο. Και με λίγα λόγια πρέπει να έχεις δει έστω μια φορά στη ζωή σου. Και ξέρεις πώς μπορεί να φτιάξει μία Τρίτη; Βλέποντας μία από τις ακόλουθες ταινίες. Ιδανικά φτιάχνοντας και ποπ κορν γιατί ή το ζεις σαν σινεμά ή όχι.

The Social Network

Βρέθηκε στη 10η θέση στη λίστα των New York Times με τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και πλέον ένα σίκουελ είναι προ των πυλών. Το Ertflix έφερε το The Social Network στη βιβλιοθήκη του και θα παραμείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Κυκλοφόρησε το 2010 - μια εποχή που το Facebook είχε μπει για τα καλά στην ζωή μας. Ο Ντέιβιντ Φίντσερ δημιούργησε μια χιουμοριστική ταινία για την ίδρυση του κοινωνικού δικτύου και τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ (τον υποδύθηκε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ), που ουσιαστικά δεν ήταν μια βιογραφία, αλλά περισσότερο μια αποδόμηση. Ο πρωταγωνιστής του Φίντσερ, καταλήγει δισεκατομμυριούχος μεν, αλλά πιο μόνος από ποτέ.

A Beautiful Day in the Neighborhood

Από τις ταινίες που σίγουρα πρέπει να δεις στο Ertflix είναι και το A Beautiful Day in the Neighborhood. Για την ιστορία, η ερμηνεία του Τομ Χανκς στον ρόλο του Φρεντ Ρότζερς απέσπασε θετικές κριτικές και υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, κυρίως γιατί κατάφερε να αποτυπώσει την ήρεμη προσωπικότητά του, χωρίς να τον μιμείται απλώς. Η ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή φιλία μεταξύ του Ρότζερς και του δημοσιογράφου Τομ Τζούνο. Ο κυνικός δημοσιογράφος Λόιντ Βόγκελ αναλαμβάνει απρόθυμα να σκιαγραφήσει το προφίλ του αγαπημένου παρουσιαστή παιδικών εκπομπών, Φρεντ Ρότζερς, για το περιοδικό “Esquire. Αρχικά σκεπτικός, δεν πιστεύει ότι η καλοσύνη του είναι αληθινή. Ωστόσο, η επαφή τους θα αλλάξει τη ζωή του, καθώς η ενσυναίσθηση και η σοφία του Ρότζερς, τον βοηθούν να αντιμετωπίσει τις δικές του πληγές και να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του.

The Natural

Μία από τις ταινίες του αείμνηστου Ρόμπερτ Ρεντφορντ, βρίσκεται στο Ertflix. Το αθλητικό δράμα The Natural βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπέρναρντ Μάλαμουντ από το 1952, και αφηγείται την ιστορία του Ρόι Χομπς, ενός ατόμου με εξαιρετικό, "φυσικό" ταλέντο στο μπέιζμπολ. Μια συνάντηση με μια μυστηριώδη γυναίκα όμως, εκτροχιάζει την άνοδό του, μέχρι που επανεμφανίζεται, ως 36χρονος ρούκι για τους αουτσάιντερ New York Knights, και τα τεράστια home runs του πυροδοτούν την απίθανη προσπάθεια της ομάδας, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.