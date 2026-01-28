Η Κλερ Ντέινς θυμάται ότι «κατέρρευσε» όταν έμαθε ότι είναι έγκυος στα 43 της

«Τηλεφώνησα στον γυναικολόγο μου με δάκρυα, έτρεμα. Απλώς κατέρρευσα»

Η Κλερ Ντέινς ένιωσε «ντροπή» που έμεινε έγκυος μετά τα 40. Αυτό, έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή της. Όταν βρέθηκε καλεσμένη στο επεισόδιο του podcast «SmartLess» στις 17 Νοεμβρίου, μίλησε για την περίοδο που έμεινε έγκυος στο τρίτο παιδί της, παραδεχόμενη ότι «δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό» να μείνει έγκυος σε αυτήν την ηλικία. Η ίδια τότε, είχε πει ότι ένιωθε σαν να την είχαν πιάσει να κάνει κάτι παράνομο.

Τώρα, μιλώντας στο podcast Good Hang, η Κλερ Ντέινς θυμήθηκε πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι είναι έγκυος στα 43 της. «Τηλεφώνησα στον γυναικολόγο μου με δάκρυα, έτρεμα. Απλώς κατέρρευσα», θυμήθηκε, σημειώνοντας ότι τα παιδιά της έχουν σχεδόν πέντε χρόνια διαφορά. «Τίποτα από αυτά δεν ήταν συνειδητό. Δεν ήξερα ότι ήταν φυσικά εφικτό. Ήμουν 43. Έπρεπε να κάνω δύο γύρους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ήταν απλώς τόσο απίθανο», τόνισε.

Ενώ η Κλερ Nτέινς «δεν προέβλεψε» ότι θα ήταν έγκυος στα 43, εξεπλάγη επίσης από τα απροσδόκητα συναισθήματα που βίωσε. «Ξαφνικά, ένιωσα σαν να ήμουν άτακτη. Σαν να με είχαν πιάσει να κάνω σεξ μετά από το σημείο που έπρεπε. Ήταν περίεργο, και ήταν σαν να βρήκα μια άκρη που δεν είχα συνειδητοποιήσει. Έβγαινα λίγο έξω από τα όρια. Αυτό ήταν τρελό».

Η Κλερ Ντέινς και ο σύζυγός της καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί τον Ιούλιο του 2023. Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2007 στα γυρίσματα της ταινίας Evening, αλλά η Ντέινς αργότερα παραδέχτηκε ότι δεν βιάστηκε να ξεκινήσει αμέσως μια σοβαρή σχέση. «Ήμουν πολύ πρόσφατα μόνη, και δεν είχα υπάρξει ποτέ μόνη πριν, οπότε ήμασταν απλώς φίλοι για ένα διάστημα», είπε στο Marie Claire σε μια συνέντευξη τον Φεβρουάριο του 2017.ω

