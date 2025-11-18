Η Κλερ Ντέινς είπε ότι ένιωσε «ντροπή» που έμεινε έγκυος στα 44 της

Η Κλερ Ντέινς και ο σύζυγός της καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί τον Ιούλιο του 2023

Το στίγμα που συνοδεύει τις «γηριατρικές εγκυμοσύνες» είναι κάτι παραπάνω από πραγματικό. Αν πιστεύεις ότι η κοινωνία μας δεν εξακολουθεί να κρίνει τις γυναίκες που μένουν έγκυες μετά τα 40, σαν η μητρότητα να είναι προνόμιο μιας «ηλικιακά σωστής» περιόδου, τότε κάνεις λάθος. Πόλλες γυναίκες έχουν μιλήσει για αυτό, με πιο πρόσφατα την ηθοποιό Κλερ Ντέινς, η οποία δήλωσε πως ένιωσε «ντροπή» που έμεινε έγκυος μετά τα 40.

Η Κλερ Ντέινς βρέθηκε καλεσμένη στο επεισόδιο του podcast «SmartLess» στις 17 Νοεμβρίου και μίλησε με τους παρουσιαστές Τζέισον Μπέιτμαν, Σον Χέιζ και Γουίλ Άρνετ για την περίοδο που έμεινε έγκυος στο τρίτο παιδί της, παραδεχόμενη ότι «δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό» να μείνει έγκυος σε αυτήν την ηλικία. Οι παρουσιαστές τόνισαν πως ήταν μια «ευλογία», με την ηθοποιό να συμφωνεί, αν και παραδέχτηκε ότι ένιωσε μια πληθώρα αντικρουόμενων συναισθημάτων εκείνη την εποχή.

«Λοιπόν, ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν το είχα προβλέψει καθόλου. Και ήταν περίεργο. Ξαφνικά ένιωσα μια παράξενη ντροπή», εξήγησε. «Σαν να με είχαν πιάσει να έχω σεξουαλικές σχέσεις μετά την ηλικία που υποτίθεται πως πρέπει να το κάνεις. Σαν να είχα ανακαλύψει ένα όριο που δεν γνώριζα – σαν να έβγαινα από το σωστό πλαίσιο», συνέχισε. Η Ντέινς πρόσθεσε ότι ο μεγαλύτερος γιος της ίδιας και του συζύγου της, Χιου Ντάνσι, ο Σάιρους, είναι 12 ετών και θα γίνει 13 τον Δεκέμβριο, και ο δεύτερος γιος τους, ο Ρόουαν, είναι 7. Όσο για το τρίτο παιδί του ζευγαριού, μια κόρη της οποίας το όνομα έχουν κρατήσει μυστικό, η ηθοποιός είπε ότι είναι τώρα 2 ετών.

Η Κλερ Ντέινς και ο σύζυγός της καλωσόρισαν το τρίτο τους παιδί τον Ιούλιο του 2023. Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2007 στα γυρίσματα της ταινίας Evening, αλλά η Ντέινς αργότερα παραδέχτηκε ότι δεν βιάστηκε να ξεκινήσει αμέσως μια σοβαρή σχέση. «Ήμουν πολύ πρόσφατα μόνη, και δεν είχα υπάρξει ποτέ μόνη πριν, οπότε ήμασταν απλώς φίλοι για ένα διάστημα», είπε στο Marie Claire σε μια συνέντευξη τον Φεβρουάριο του 2017.