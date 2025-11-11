Μόλις 13 ημέρες αφότου αγκάλιασε την κοιλιά της κατά την έναρξη της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret 2025, η η Τζασμίν Τουκς έφερε στον κόσμο μια νέα ζωή

Πριν μερικές βδομάδες, η Τζασμίν Τουκς άνοιξε το fashion show της Victoria's Secret, ενώ ήταν στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Τώρα, η οικογένειά της μεγάλωσε περισσότερο, αφού εκείνη και ο σύζυγός της, καλωσόρισαν στις 28/10 το δεύτερο παιδί τους, ένα αγοράκι με το όνομα Ματέο Ίρα Μπορέρο. Μόλις 13 ημέρες αφότου αγκάλιασε την κοιλιά της κατά την έναρξη της επίδειξης μόδας της Victoria's Secret 2025, η η Τζασμίν Τουκς έφερε στον κόσμο μια νέα ζωή.

Σε ανάρτησή της αμέσως μετά το show, η ίδια είχε γράψει: «Αυτή η στιγμή έμοιαζε εξωπραγματική από κάθε πλευρά. Δεν περίμενα να με προσκαλέσουν στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης μου αλλά όταν έγινε, και ο Adam [chief creative officer του Victoria’s Secret] μοιράστηκε το story, τον συμβολισμό της Αφροδίτης, τη δύναμη, την αναγέννηση, τη θεϊκή γυναικεία ενέργεια που το διαπερνούσε, γνώριζα ότι ήμουν ακριβώς εκεί όπου έπρεπε να είμαι. Το VS είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της καριέρας μου. Δεν ήταν τίποτα λιγότερο από μαγικό για μένα να παρακολουθώ την εξέλιξη του brand, την ανάπτυξή του, την ανανεωμένη αίσθηση του σκοπού του. Η έκρηξη αγάπης και υποστήριξη από τόσο πολλούς από εσάς με συγκίνησε περισσότερο από όσο μπορώ να περιγράψω. Προσπάθησα πολύ για να μη βάλω τα κλάματα στην πασαρέλα».

Μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον τοκετό, η Τζασμίν Τουκς έγινε πρωτοσέλιδο όταν άφησε άναυδο το κοινό στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret στο Μπρούκλιν. Υπενθυμίζουμε ότι άοιξε την επίδειξη φορώντας ένα λαμπερό χρυσό ολόσωμο φόρεμα με και λαμπερά φτερά αγγέλου εμπνευσμένα από το θέμα της «Μητέρας των Μαργαριταριών».

Μιλώντας πριν καιρό στη Vogue, η Τζάσμιν Τουκς είπε ότι η δεύτερη εγκυμοσύνη της ήρθε ως έκπληξη. «Είμαι λάτρης του προγραμματισμού», δήλωσε τότε. «Το να αποκτήσουμε άλλο ένα μωρό ήταν κάτι που εγώ και ο σύζυγός μου θέλαμε πάντα να κάνουμε. Ήταν απλώς θέμα χρόνου και πότε θα είχε νόημα—όταν και οι δύο δεν θα ταξιδεύαμε τόσο πολύ». Η ίδια, ανακοίνωσε για πρώτη φορά την εγκυμοσύνη της τον Ιούλιο, γράφοντας στη λεζάντα: «Άλλη μια μικρή ψυχούλα που πρέπει να αγαπήσεις @juandavidborrero».

