Η Αθηνά Ωνάση σε μια σπάνια εμφάνιση στο Paris Fashion Week

Η Αθηνά Ωνάση παρευρέθηκε στο fashion show του Stephane Rolland κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Η Αθηνά Ωνάση μπορεί να ανήκει σε μια οικογένεια με παγκόσμια φήμη, όμως εκείνη έχει επιλέξει μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Ποτέ δεν συμπάθησε τα φώτα της δημοσιότητας και πάντοτε προσπαθούσε να βρίσκεται πολλά βήματα πίσω από αυτά. Ακόμα και τις περιόδους που η προσωπική ζωή της βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού, η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση επέλεγε να απαντήσει με σιωπή, διατηρώντας τις αποστάσεις της. Το καταφύγιό της; Η φύση και τα άλογα.

Πώς, λοιπόν, θα γινόταν να μην προκαλέσει εντύπωση η εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου; Η χρυσή κληρονόμος έδωσε το «παρών» στο fashion show του Stephane Rolland, ενώ κατά την άφιξή της στο ιστορικό Cirque d’Hiver Bouglione, πόζαρε στους φωτογράφους που κάλυπταν το event.

Getty Images

Όπως ήταν λογικό, η Αθηνά Ωνάση μαγνήτισε τα βλέμματα (και προφανώς τα φλας), αφού είναι εξαιρετικά σπάνιο για εκείνη να παρευρίσκεται σε κοσμικές εκδηλώσεις.

Για τη συγκεκριμένη έξοδο, η 40χρονη φόρεσε ένα στενό midi black dress με εντυπωσιακά μανίκια και ένα ζευγάρι κλασικές μαύρες γόβες. Όσον αφορά στα κοσμήματά της, ήταν διακριτικά και λαμπερά. Τέλος, για το χτένισμα επέλεξε ένα voluminous slick hair look, ολοκληρώνοντας με κομψότητα την εμφάνισή της.

Getty Images

Η εκδήλωση είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να διατίθενται στο Fondation des Hôpitaux, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με σκοπό τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Εκτός από την Αθηνά Ωνάση, πολλοί ήταν οι εκπρόσωποι από τον χώρο της μόδας, της μουσικής, της υποκριτικής και του επιχειρείν που στήριξαν το εγχείρημα με την παρουσία τους.

