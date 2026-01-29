Κρίσι Τέιγκεν: Προσπαθεί ξανά να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ - “Είμαι 52 ημέρες νηφάλια”

Η Κρίσι Τέιγκεν μίλησε με ειλικρίνεια και ευθύτητα για τη νέα προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ, αντιμετωπίζοντας για δεύτερη φορά τον εθισμό.

Η Κρίσι Τέιγκεν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το δημόσιο βήμα που τους έχει δοθεί για να μιλήσουν, μεταξύ άλλων, για θέματα που, ενώ απασχολούν - και ενδεχομένως ταλαιπωρούν πολύ κόσμο - παραμένουν ταμπού και, ορισμένες φορές, οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Το μοντέλο έχει αναφερθεί δημόσια στη μάχη που έδωσε με τον αλκοολισμό και στην προσπάθεια που κατέβαλε για να ξεπεράσει τον εθισμό της.

Κι ενώ αυτή η απόπειρα είχε στεφθεί από επιτυχία, ένα μικρό πισωγύρισμα ήταν αρκετό για να επανέλθει στην καθημερινότητά της το αλκοόλ. Όχι, με τρόπο καταστροφικό, αλλά με μια συχνότητα που ξεπερνούσε κατά πολύ το «φυσιολογικό» και προκαλούσε ένα γενικότερο πρόβλημα. Μέχρι που λίγο πριν την εκπνοή του 2025 έλαβε την απόφαση να θέσει τον εαυτό της σε προτεραιότητα, δίνοντας για δεύτερη φορά προσωπική μάχη με το αλκοόλ. 50 και κάτι ημέρες μετά, η Κρίσι Τέιγκεν προέβη σε μια μακροσκελή ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG, μιλώντας με στωικότητα για την εμπειρία της.

Chrissy Teigen shares insights on her sobriety and mindful drinking. Full story: https://t.co/dtdOWHSvps pic.twitter.com/2wlaIN0hTJ — Complex (@Complex) January 27, 2026

Στην αρχή της εξομολόγησής της, το 40χρονο μοντέλο αναφέρεται στον έναν χρόνο που κατάφερε να μείνει νηφάλια, αλλά και στον λόγο που, τελικά, το αλκοόλ μπήκε ξανά στη ζωή της: «Όπως ξέρετε, είχα κι εγώ (τη δική μου διαδρομή). Αφού έμεινα νηφάλια για λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, επέστρεψα στο ποτό. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα το έκανα με έναν “συνειδητό” τρόπο. Ήθελα να μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί σε ένα ραντεβού με τον σύζυγό μου. Να μπορώ να τσουγκρίσω στα γενέθλια. Πόσο τυχερή είμαι που έχω τη ζωή που έχω - θέλω να τη χαρώ!

Και νομίζω ότι εκεί ήταν το πρώτο μου πρόβλημα. Το ότι συνέδεσα το ποτό με την επιβράβευση, σαν κάποιο είδος βραβείου ζωής. Πολύ γρήγορα έγινε το είδος του ποτού που μου είναι δυστυχώς πολύ γνώριμο. Οι ήσυχες στιγμές στο σπίτι ήταν για κρασί. Η ώρα πήγε από τις 6 το απόγευμα στις 5, μετά στις 4 - και ξαφνικά “έλα μωρέ, είναι μεσημέρι, γιατί όχι;”. Όταν έφτασε 11 το πρωί, σκέφτηκα: “ωχ, γαμ.το, να το πάλι”», περιέγραψε με ειλικρίνεια στη δημοσίευσή της.

Και συνέχισε: «Και το ξέρω… Είμαι κανονικά μαμά. Δεν μιλάμε για ποτό που σε κάνει να μπερδεύεις τα λόγια σου ή να χάνεις το βήμα στη σκάλα. Ήταν απλώς ήσυχο και σταθερό. Και Θεέ μου, ένιωθα χάλια. Μου έλειπε να μπορώ να πάρω τα κλειδιά και να πεταχτώ τελευταία στιγμή στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν ήταν ακόμη αρκετά “χαοτικό” για να σταματήσω. Μέσα στην ίδια εβδομάδα που άρχισα να μιλάω με τον Καρλ, σταμάτησα ξανά να πίνω. Ήμουν ήδη σε συζητήσεις για το Star Search και ήξερα ότι, αν μου δινόταν αυτή η απίστευτη ευκαιρία να συμμετάσχω στην εκπομπή, δεν υπήρχε απολύτως καμία γα..ένη περίπτωση να το κάνω με αλκοόλ στο καμαρίνι μου».

Παράλληλα, η Κρίσι Τέιγκεν δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις διαφορές που εντόπισε στην πρώτη και στη δεύτερη προσπάθεια να διακόψει την κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τη δική της εμπειρία. «Νομίζω ότι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο τώρα και την πρώτη φορά είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου πομπή γύρω από αυτό. Την πρώτη φορά που πήρα την απόφαση, ήταν συναρπαστικό. Ήταν διασκεδαστική και με κρατούσε στον σωστό δρόμο. Τη δεύτερη φορά… δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν οι γύρω σου χάνουν λίγο την πίστη τους ή αν τη χάνεις εσύ ο ίδιος - ή αν είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Ή ίσως κανείς δεν θέλει να ενθουσιαστεί υπερβολικά. Σαν έναν παλιό πρώην για τον οποίο έχεις πει τα χειρότερα στους φίλους σου, και μετά τα ξαναβρίσκετε και όλοι απλώς σταματούν να νοιάζονται, γιατί ποιος ξέρει τι στο καλό θα γίνει στη συνέχεια».

Ολοκληρώνοντας τη σκέψη της, η Κρίσι Τέιγκεν σημείωσε πως έχουν συμπληρωθεί 52 ημέρες νηφαλιότητας και νιώθει καλύτερα από ποτέ. Το μοντέλο έχει πάρει συνειδητά την απόφαση να γυρίσει σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, αναγνωρίζοντας πως μπορεί να δείχνει την καλή πλευρά του εαυτού της, ακόμα και χωρίς το αλκοόλ.

