Έφυγε από τη ζωή η Κάθριν Ο’ Χάρα, η θρυλική «μαμά» από το Home Alone

Η Κάθριν Ο’Χάρα, αγαπημένη για τους ρόλους της στις ταινίες Schitt’s Creek και Home Alone, πέθανε σε ηλικία 71 ετών μετά από ασθένεια.

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η βραβευμένη με Έμμι ηθοποιός και κωμικός που έφερε χαρά σε γενιές θεατών με τις εμβληματικές της ερμηνείες στη μεγάλη και μικρή οθόνη, απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Η είδηση του θανάτου της, έγινε γνωστή την Παρασκευή και επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζέρ της και την εκπρόσωπο εταιρεία της Creative Artists Agency.

Η Ο’Χάρα άφησε ανεξίτηλο σημάδι στον κόσμο της ψυχαγωγίας με μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από πέντε δεκαετίες, από τα πρώτα της βήματα στην κωμωδία μέχρι τα πιο πρόσφατα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά της έργα.

Γεννημένη στο Τορόντο του Καναδά, η Ο’Χάρα ξεκίνησε την πορεία της στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ως μέλος της θρυλικής κωμικής ομάδας Second City και μετέπειτα του Second City Television (SCTV), όπου συνεργάστηκε με τον Eugene Levy και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες της κωμωδίας. Η δουλειά της σε αυτό το σκετς σόου της χάρισε και το πρώτο της Έμμι, ως συγγραφέα, στις αρχές της καριέρας της.

Η Ο’Χάρα έγινε παγκοσμίως γνωστή στο ευρύ κοινό όταν ερμήνευσε τη μητέρα του Kevin McCallister στις πρωτότυπες ταινίες Μόνος στο Σπίτι και Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη. Ο ρόλος αυτός την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της οικογενειακής κωμωδίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Ο’Χάρα συνεργάστηκε συχνά με τον σκηνοθέτη και κωμικό Christopher Guest, πρωταγωνιστώντας σε αγαπημένα mockumentary φιλμ όπως Best in Show, Waiting for Guffman, A Mighty Wind και For Your Consideration. Η ευελιξία και η αυθορμητισμός της κέρδισαν το κοινό και τους κριτικούς, ενισχύοντας τη φήμη της ως μια από τις πιο ταλαντούχες κωμικές ηθοποιούς της γενιάς της.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη και ίσως πιο διάσημη φάση της καριέρας της ήταν η ερμηνεία της Moira Rose στη σειρά Schitt’s Creek, που δημιούργησαν οι Eugene και Dan Levy. Ο ρόλος της αινιγματικής και εκκεντρικής Moira, με τα χαρακτηριστικά περούκες και την ξεχωριστή προφορά, της απέφερε ένα δεύτερο Έμμι και αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, μετατρέποντάς την σε πολιτιστικό φαινόμενο για μια νέα γενιά.

Πέρα από την κωμωδία, η Ο’Χάρα επιδείκνυε το ταλέντο της και στη δραματική υποκριτική, με εμφανίσεις σε σειρές όπως The Last of Us και The Studio, για τις οποίες έλαβε ακόμα μια υποψηφιότητα για Έμμι.

Η Κάθριν Ο’Χάρα άφησε πίσω της τον σύζυγό της, τον σχεδιαστή παραγωγής Μπο Ουέλτς, και τους δύο γιους τους, Ματθαίο και Λουκά, καθώς και την αδερφή της, και μια πλούσια κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει και να απολαμβάνεται από θεατές σε όλο τον κόσμο.

Τόσο συνάδελφοι όσο και θαυμαστές έχουν εκφράσει τη βαθιά τους λύπη και τις συγκινητικές τους αποχαιρετιστήριες δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας την τεράστια επιρροή και τη ζεστασιά που έφερε στους ρόλους της και στις καρδιές των ανθρώπων.

Η απώλειά της αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για τον κόσμο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου — αλλά το έργο της θα παραμείνει ζωντανό, όσο οι θεατές συνεχίζουν να γελούν με τις ερμηνείες που αγάπησαν.