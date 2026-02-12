Οι τελευταίες ημέρες ζωής του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ - Οι προσωπικές φωτογραφίες με τους φίλους του

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, προκαλώντας σοκ και θλίψη στη βιομηχανία της υποκριτικής.

Η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «πάγωσε» τη διαδικτυακή κοινότητα το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. Ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 48 ετών, μετά από μια δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του εντέρου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της.

Η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, ανακοίνωσε δημόσια το θλιβερό γεγονός, σημειώνοντας: «Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ απεβίωσε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Πέρασε τις τελευταίες ημέρες του με θάρρος, πίστη και χάρη. Υπάρχουν πολλά να μοιραστώ σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν ζητάμε ιδιωτικότητα, καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Θλίψη για την απώλεια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ - Οι συγκινητικές αναρτήσεις φίλων

Η Στέισι Κιμπ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια φωτογραφία με τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ από μια απογευματινή βόλτα τους - λίγο πριν τον θάνατό του. Οι δυο τους είδαν το ηλιοβασίλεμα, απόλαυσαν τη θέα της πόλης από ψηλά και συζήτησαν όλα όσα ήθελαν να μοιραστούν. Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, βλέπουμε τον ηθοποιό να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και εκείνη να βρίσκεται δίπλα του και να τον κοιτάζει.

«Το να περάσω αυτές τις τελευταίες μέρες μαζί σου ήταν ένα αληθινό δώρο από τον Θεό. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν τόσο παρούσα. Όταν ξέρεις πως ο χρόνος είναι ιερός, δεν σπαταλάς ούτε μία ανάσα. Δεν βιάζεσαι. Δεν χαζεύεις άσκοπα. Δεν ανησυχείς για το αύριο. Κάθεσαι. Ακούς. Κρατάς χέρια. Παρατηρείς τον ουρανό να αλλάζει χρώματα και τον αφήνεις να σε αλλάξει κι εσένα. Αυτές τις τελευταίες μέρες μου έμαθες περισσότερα για το τι σημαίνει να ζεις το παρόν απ’ όσα θα μπορούσε ποτέ να μου διδάξει οποιοδήποτε βιβλίο. Μου έδειξες πώς είναι να εμπιστεύεσαι το σχέδιο του Θεού, ακόμα κι όταν σου ραγίζει την καρδιά. Ίσως - και κυρίως - τότε», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Στέισι Κιμπ στη συγκινητική ανάρτησή της.

Μία εξίσου συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση έκανε και η σχεδιάστρια Έριν Φέδερστον, αποκαλύπτοντας πως βρισκόταν στο πλευρό του ηθοποιού τις τελευταίες ημέρες του. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το δωμάτιό του, στην οποία ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, τού κρατά το χέρι και σημειώνει:

«Αδελφέ Τζέιμς, σε αγαπούσε όλος ο κόσμος, αλλά για εμάς ήσουν ο θείος Τζέιμς. Σε ευχαριστούμε για τη φιλία σου. Για το ότι ήσουν πάντα εκεί. Για το ότι ήσουν εκείνος που έκανε πάντα το κάτι παραπάνω. Όταν ο σκύλος μας πέθανε μέσα στη νύχτα, εσύ ήσουν αυτός που ήρθε με ένα φτυάρι. Όταν γεννήθηκαν τα μωρά μας, εσύ και η σύζυγός σου ήσασταν οι πρώτοι επισκέπτες - δεν γιορτάζατε απλώς τα ορόσημά μας, ήσασταν μέρος τους. Το κενό που αφήνεις πίσω σου δεν μπορεί να καλυφθεί ποτέ, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιβάλλουμε την υπέροχη οικογένειά σου με αγάπη και να θυμόμαστε να συνεχίζουμε να χορεύουμε προς τιμήν σου, γιατί εσύ ήξερες πάντα πόσο σημαντική είναι η χαρά».





Ποιος ήταν ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός κυρίως για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ως Ντόσον Λίρι στη σειρά Dawson’s Creek (1998–2003), που τον καθιέρωσε τηλεοπτικά. Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε ταινίες όπως το Varsity Blues (1999) και το The Rules of Attraction (2002), ενώ έχει εμφανιστεί και σε ανεξάρτητες παραγωγές.

Στην τηλεόραση συνέχισε με ρόλους σε σειρές όπως το Don’t Trust the B---- in Apartment 23 (2012–2013), που υποδυόταν μια σατιρική εκδοχή του εαυτού του, καθώς και στο CSI: Cyber (2015–2016). Είχε, επίσης, συμμετάσχει σε σειρές όπως το Pose, το One Tree Hill και το How I Met Your Mother, ενώ το 2019 ήταν διαγωνιζόμενος στο Dancing with the Stars.