Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Για να πληρώσει τις θεραπείες του για τον καρκίνο, πουλά αναμνηστικά από την θρυλική σειρά «Dawson's Creek»

Ο ηθοποιός έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ συμμετείχε σε μία από τις πιο εμβληματικές εφηβικές τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’90, υποδυόμενος έναν ονειροπόλο έφηβο που λατρεύει τον κινηματογράφο και ονειρεύεται να γίνει σκηνοθέτης. Αναμφίβολα αυτή η σειρά αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας του, έχοντας μάλιστα κρατήσει και πολλά αναμνηστικά, τα οποία, τώρα, αποφάσισε να πουλήσει.

Ο ηθοποιός έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 και προκειμένου να καλύψει τα έξοδα των θεραπειών του, αποφάσισε να πουλήσει τα αγαπημένα του αναμνηστικά από τη σειρά Dawson’s Creek.

Σύμφωνα με το People, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ συνεργάζεται με την εταιρεία Propstore, προσφέροντας στους θαυμαστές του την ευκαιρία να αποκτήσουν αντικείμενα από τη σειρά μέσω της δημοπρασίας «Entertainment Memorabilia Live Auction», που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου. Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν είναι το κολιέ που ο χαρακτήρας Dawson χάρισε στη Joey για τον σχολικό χορό, με εκτιμώμενη αξία από 26.400 έως 52.800 δολάρια, καθώς και η στολή του Dawson από το πρώτο επεισόδιο της σειράς, αξίας περίπου 4.000 δολαρίων.

Ο ηθοποιός πουλά επίσης τα παπούτσια ποδοσφαίρου και το καπέλο των West Canaan Coyotes από την ταινία του 1999 «Varsity Blues». «Φυλούσα αυτούς τους μικρούς θησαυρούς για χρόνια, περιμένοντας τη σωστή στιγμή να κάνω κάτι με αυτούς. Με όλες τις πρόσφατες, απρόσμενες ανατροπές που μου επιφύλαξε η ζωή, είναι ξεκάθαρο ότι η στιγμή είναι τώρα», δήλωσε στο People.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η απόφαση να αποχωριστεί αυτά τα αντικείμενα δεν ήταν εύκολη: «Αν και νιώθω λίγη νοσταλγία καθώς τα αποχωρίζομαι, είναι όμορφο να μπορώ να τα προσφέρω μέσω της Propstore, για να τα μοιραστώ με όσους έχουν στηρίξει τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ πρωταγωνίστησε στο “Dawson’s Creek” από το 1998 έως το 2003, μαζί με τις Κέιτι Χολμς, Μισέλ Ουίλιαμς και Τζόσουα Τζάκσον. Η σειρά άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα των ‘90s και παραμένει αγαπημένη μέχρι σήμερα.

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τη διάγνωσή του τον Νοέμβριο του 2024. Μιλώντας στο Today τον Ιούλιο, περιέγραψε τη ζωή με καρκίνο ως «δουλειά πλήρους απασχόλησης» και παραδέχτηκε ότι η διαδικασία αυτή «θα τον συνοδεύει, σε κάποιο βαθμό, για όλη του τη ζωή». Παράλληλα, εξήγησε ότι είναι απόλυτα ειλικρινής με τα έξι παιδιά του για την κατάστασή του: «Ξέρουν. Καταλαβαίνουν πότε ο μπαμπάς περνά μια δύσκολη μέρα. Ξέρουν αν ο μπαμπάς πονάει. Αν δεν τους το πεις, νομίζω ότι τα μπερδεύεις ακόμη περισσότερο».