Πάρις Τζάκσον: “Τα ναρκωτικά κατέστρεψαν τη ζωή μου” - Η αποκάλυψη για τη διάτρηση στη μύτη

Η 27χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον μίλησε δημόσια για τις συνέπειες της εξάρτησης από τα ναρκωτικά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους.

Η Πάρις Τζάκσον μίλησε ανοιχτά για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που απέκτησε, μετά από χρόνια εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η 27χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε ότι πάσχει από διάτρηση του ρινικού διαφράγματος - μια βλάβη που, όπως εξήγησε, οφείλεται στη μακροχρόνια χρήση ουσιών.

«Όταν αναπνέω από τη μύτη μου ακούγεται ένα σφύριγμα», είπε, δείχνοντας στους ακόλουθούς της το εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας με τον φακό του κινητού της. «Και ναι, είναι από αυτό που φαντάζεστε. Μην κάνετε ναρκωτικά. Ή κάντε, αν είναι κάτι που πρέπει να μάθετε μέσα από αυτό, αλλά προσωπικά δεν το προτείνω, γιατί κατέστρεψε τη ζωή μου».

Η Πάρις Τζάκσον εξήγησε πως δεν σκοπεύει να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση για να αποκαταστήσει τη βλάβη, καθώς είναι σχεδόν έξι χρόνια νηφάλια και δεν θέλει να πάρει ξανά χάπια. «Για μια τέτοια επέμβαση απαιτούνται ισχυρά παυσίπονα και δεν θέλω να μπλέξω ξανά με φάρμακα», τόνισε. Στη συνέχεια, εξήγησε πως έχει μάθει να ζει έτσι από την ηλικία των 20, κάτι που συχνά τη δυσκολεύει - ειδικά όταν πρόκειται για ηχογραφήσεις τραγουδιών.

Παρ’ όλα αυτά, μη χάνοντας το χιούμορ της, σχολίασε πως η διάτρηση είναι τόσο μεγάλη, που μπορεί να περάσει ένα μακαρόνι από το ένα ρουθούνι στο άλλο. Στο τέλος του βίντεο, μάλιστα, έδειξε στους ακολούθους της αυτό το χαρακτηριστικά σφύριγμα, που τους περιέγραφε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Πάρις Τζάκσον αναφέρεται δημόσια στον αγώνα της με τον εθισμό και τα ψυχικά τραύματα, που κουβαλά από τα εφηβικά χρόνια της. Το 2019 εισήχθη σε κλινική αποτοξίνωσης, μετά από δική της πρωτοβουλία, προκειμένου, πέρα από τους εθισμούς της, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ψυχικής υγείας και τις διαταραχές άγχους που τη βασάνιζαν. Ούσα πλέον καθαρή από το αλκοόλ και την ηρωίνη, η ίδια δήλωσε ότι χάρη στη νηφαλιότητά της μπορεί «να χαμογελά, να δημιουργεί μουσική και να νιώθει τη ζεστασιά του ήλιου».

