Η Χέιλι Μπίμπερ και ο Τζάστιν Μπίμπερ είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Η προσωπική ζωή τους συχνά γίνεται πρωτοσέλιδο για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Η σχέση τους έχει μεγάλη ιστορία, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε τώρα, και το 2018 το ζευγάρι σφράγισε τη σχέση του με γάμο. Έγιναν γονείς το 2024, όταν καλωσόρισαν τον γιο τους, Τζακ.

Μέχρι και σήμερα, η Χέιλι και ο Τζάστιν παραμένουν συχνά στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού και η σχέση τους γίνεται συχνά θέμα συζήτησης. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, το ζευγάρι αναγκάστηκε να στείλει επιστολή σε έναν TikToker, ο οποίος δημοσίευσε ψευδείς ιστορίες για τον γάμο του ζευγαριού, τις οποίες και χαρακτήρισαν «υβριστικές». Τώρα, η Χέιλι απάντησε έμμεσα σε αυτούς ισχυρισμούς, αλλά μίλησε και για πολλά άλλα.

Η ιδρύτρια της Rhode Beauty παρευρέθηκε στην εκδήλωση Forces of Fashion της Vogue στην Αυστραλία την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, όπου μίλησε ανοιχτά για την ισορροπία μεταξύ της μητρικής ζωής και της καριέρας της. Η Χέιλι, μοιράστηκε ότι το να έχεις έναν εξαιρετικό σύντροφο είναι το «κλειδί» για να τα έχεις όλα ως εργαζόμενη μητέρα. «Το να έχεις έναν εξαιρετικό σύντροφο είναι πραγματικά σημαντικό», είπε. «Και το να μοιράζεσαι ευθύνες». «Είμαι εδώ και εργάζομαι και ο γιος μου είναι στο σπίτι με τον μπαμπά του και ζει την καλύτερη ζωή του», πρόσθεσε η Χέιλι. «Το να έχω αυτή την υποστήριξη είναι πολύ απελευθερωτικό και κάνει την απόφαση λίγο πιο εύκολη».

Η Χέιλι μίλησε επίσης για τη συνεργασία της με τον Τζάστιν, προσθέτοντας ότι η ίδια και ο σύζυγός της, όποτε συνεργάζονται σε κάτι επαγγελματικό, δεν το θεωρούν «δουλειά», αλλά μάλλον συζητούν πόσο διασκεδαστικό θα είναι να συνεργαστούν σε πράγματα που τους αρέσουν. Η Χέιλι ανέφερε ότι η ίδια και ο Τζάστιν είναι άνθρωποι που αγαπούν τα πράγματα που γίνονται χωρίς κόπο, ομαλά και διασκεδαστικά.

Η μητρότητα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η Χέιλι Μπίμπερ παίρνει αποφάσεις; Σύμφωνα με την ίδια, η μητρότητα την έκανε να λέει «ναι» αντί για «όχι» σε διάφορα πράγματα, και αυτό επειδή καταλαβαίνει σε ποια σημαντικά κομμάτια πρέπει να επικεντρώνεται. Πρόσθεσε ότι η οικογένειά της είναι το επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζει τη ζωή της. «Πιστεύω ακράδαντα ότι τα όχι μας είναι πιο ισχυρά από τα ναι μας, και το να γίνω μητέρα με έκανε να επικεντρωθώ ξανά σε ό,τι είναι σημαντικό για μένα. Μερικές φορές είναι δύσκολο και οδυνηρό να λες όχι σε πράγματα, αλλά πιστεύω επίσης ότι το να λες όχι τελικά σε ωφελεί περισσότερο, γιατί έτσι μπορείς να εμφανιστείς σε άλλους χώρους με τον καλύτερο εαυτό σου.

