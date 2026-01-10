Η Χέιλι Μπίμπερ χωρίς ρούχα ανάμεσα σε σεντόνια - Οι τολμηρές εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν το status της ως fashion icon

Η Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει "ντυμένη" μόνο με σεντόνια, συνεχίζοντας την εβδομάδα των εντυπωσιακών εμφανίσεων της στο Instagram.

Η Χέιλι Μπίμπερ ξέρει καλύτερα από πολλούς πώς να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού στραμμένο πάνω της, είτε ως επιτυχημένη επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς είτε ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα fashion icons της γενιάς της. Αυτή την εβδομάδα, το μοντέλο και ιδρύτρια της εταιρείας καλλυντικών Rhode προκάλεσε νέο κύμα συζητήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας μια τολμηρή φωτογράφιση στην οποία εμφανίζεται τυλιγμένη μόνο με σεντόνια.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Παρασκευή, η Χέιλι ποζάρει χαμογελαστή πάνω σε ένα πολυτελές λευκό κρεβάτι, αγκαλιάζοντας σεντόνια και μαξιλάρια, σε μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στον μινιμαλισμό και την πρόκληση. Η ίδια συμπλήρωσε το φωτογραφικό σετ με μια selfie στον καθρέφτη, όπου φορά ανδρικά σορτς και ένα λευκό crop top με μακριά μανίκια, καθώς και με μια ακόμα λήψη στην οποία σκύβει στο πάτωμα με το ίδιο ντύσιμο και φόντο σε έντονο κίτρινο χρώμα. Μια τελευταία φωτογραφία έδειχνε νερό να τρέχει από έναν νεροχύτη σε χρώμα που θυμίζει ήλιο, με τη λεζάντα να γράφει αινιγματικά: «Κουζίνες σε χρώμα βουτύρου».

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών ήταν άμεσες και ενθουσιώδεις. «Ω, Χέιλι, δεν κουράζεσαι ποτέ να είσαι εμβληματική;» έγραψε ένας, ενώ άλλος σχολίασε: «Βρες μια κοπέλα που να μπορεί και να μοιάζει με άγγελο και να είναι τόσο σέξι μαμά». Δεν έλειψαν ούτε τα σχόλια που απευθύνονταν στον σύζυγό της, τον ποπ σταρ Τζάστιν Μπίμπερ, με έναν χρήστη να γράφει: «Τζάστιν, είσαι τόσο τυχερός».

Και όλα αυτά δεν ήταν παρά το αποκορύφωμα μιας ιδιαίτερα πολυάσχολης εβδομάδας για τη Χέιλι. Την Κυριακή είχε ήδη δημοσιεύσει φωτογραφίες της με ένα μαγιό Roberto Cavalli με animal print και κορδόνια, γράφοντας απλώς στη λεζάντα «έτοιμη!». Την Τρίτη, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που αναπαριστούσε μια εμβληματική φωτογράφιση της Ζιζέλ Μπούντχεν για τη Victoria’s Secret από το 2001: καθισμένη στο κάτω συρτάρι μιας συρταριέρας, να βάφει τα νύχια των ποδιών της, φορώντας ένα ροζ και μαύρο σετ με πουά. Το βίντεο συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Επειδή η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου απαιτεί ενέργεια πρωταγωνιστή», ενώ σε επόμενη ανάρτηση η ίδια αποκαλέστηκε «η βασίλισσα των καρδιών μας».

Την Τετάρτη, η 29χρονη επιχειρηματίας ανέβασε σειρά από εντυπωσιακές selfies στον καθρέφτη, αυτή τη φορά με εσώρουχα αφιερωμένα στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και πριν καλά-καλά καταλαγιάσει ο θόρυβος από αυτές τις εικόνες, ήρθε η ανάρτηση της Παρασκευής με τα σεντόνια για να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία στα social media.

Πέρα από την αισθητική πρόκληση, οι εμφανίσεις αυτές επιβεβαιώνουν και κάτι άλλο: ότι η Χέιλι Μπίμπερ έχει καταφέρει να συνδυάσει με επιτυχία την εικόνα του μοντέλου, της influencer και της επιχειρηματία, διατηρώντας μια συνεχή παρουσία που κινείται ανάμεσα στη μόδα, το lifestyle και την ποπ κουλτούρα. Είτε ποζάρει με εσώρουχα, είτε τυλιγμένη με σεντόνια, είτε προωθώντας το brand της, το σίγουρο είναι πως ξέρει ακριβώς πώς να παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής.