Ποζάρει μέσα σε μια vintage συρταριέρα με άφθονα νοσταλγικά vibes και μας βάζει στο απόλυτο valentine's mood. Ποτέ δεν είναι νωρίς άλλωστε για να ερωτευτείς.

Και ποιος δεν αγαπά τις καμπάνιες εμπνευσμένες από εμβληματικά κλικ παλαιότερων χρόνων; Η Χέιλι Μπίμπερ πάντως σίγουρα είναι μια από αυτές και κατάφερε να αναδημιουργήσει μια εμβληματική καμπάνια των early '00s με πρωταγωνίστρια την Ζιζέλ Μπούντχεν.

Με αφορμή τη νέα καμπάνια της Victoria’s Secret για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, Χέιλι Μπίμπερ αναδημιουργεί μια εμβληματική φωτογράφιση της Ζιζέλ Μπούντχεν από το 2001, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία του brand.

Η Χέιλι Μπίμπερ αναδημιούργησε το εμβληματικό click της Ζιζέλ Μπούντχεν από τα early '00s

Η αρχική φωτογράφιση ανήκει σε μια εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της και αποτελούσε το απόλυτο πρόσωπο της Victoria’s Secret. Το supermodel από τη Βραζιλία δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αγγελάκι, αλλά η γυναίκα που άλλαξε τα δεδομένα στη βιομηχανία της μόδας. Με τη φυσική της ομορφιά, τη γοητεία και το χαρακτηριστικό της περπάτημα στα catwalks, η Ζιζέλ κατάφερε να συνδυάσει την υψηλή μόδα με την εμπορική επιτυχία, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους, φωτογράφους και περιοδικά.

Επιστρέφοντας στο σήμερα λοιπόν η Χέιλι Μπίμπερ με τη βοήθεια της φωτογράφου και director Adrienne Raquel ανέλαβε να δώσει νέα πνοή σε εκείνο το θρυλικό click.

Στη νέα καμπάνια της Victoria’s Secret, τη βλέπουμε να ποζάρει καθισμένη μέσα σε ένα συρτάρι, βάφοντας τα νύχια των ποδιών της, ακριβώς όπως είχε κάνει στη φωτογράφιση της η Ζιζέλ το 2001.

Hailey Bieber, Photographer: Adrienne Raquel/ Φωτογραφία: Instagram @adrienneraquel

Τέλος, να πούμε πως η συλλογή «A Very VS Valentine’s» περιλαμβάνει lingerie, πιτζάμες και εσώρουχα διακοσμημένα με τριαντάφυλλα και καρδιές, αποπνέοντας ρομαντισμό και σίγουρα μια μοναδική νοσταλγία.