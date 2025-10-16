Η επίδειξη μόδας της Victoria's Secret για το 2025 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Brooklyn Navy Yard στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Το fashion show της Victoria's Secret που δέχθηκε άπειρες κριτικές και έγινε cancel το 2019, αλλά επίσης δημιούργησε πάρα πολλές καριέρες μοντέλων και έγινε φαινόμενο της pop κουλτούρας των 90’s και των early 00’s, επέστρεψε μετά από πέντε χρόνια για το δεύτερο κατά σειρά show της μετά το περσινό, με πολλά «αγγελάκια», αλλά και νέες προσθήκες.

Η φετινή πασαρέλα είχε ένα cast από λαμπερά πρόσωπα, άλλα ευρέως γνωστά στον χώρο του μόντελινγκ και άλλα όχι και τόσο.

Victoria's Secret Fashion Show 2025: Από τη Μπέλα Χαντίντ μέχρι την Έιντζελ Ρις, την πρώτη αθλήτρια που ανέβηκε στην πασαρέλα της

Συγκεκριμένα, στο catwalk είδαμε την 23χρονη μπασκετμπολίστρια Έιντζελ Ρις, σταρ του WNBA και παίκτρια της ομάδας Chicago Sky της Εθνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ Γυναικών και στην ομάδα Rose BC του πρωταθλήματος μπάσκετ Unrivaled, η οποία γίνεται η πρώτη επαγγελματίας αθλήτρια που συμμετέχει στην πασαρέλα της Victoria’s Secret.



Από την άλλη, ονόματα όπως η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η Αντριάνα Λίμα, η Ιρίνα Σάικ και οι αδερφές Χαντίντ, Μπέλα και Τζίτζι, εντυπωσίασαν με τις παρουσίες τους. Η Μπέλα Χαντίντ μάλιστα όπως όλα δείχνουν επιστρέφει για τα καλά στις πασαρέλες, την είδαμε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στην πασαρέλα του YSL, και τώρα παρά τη μάχη που δίνει με τη νόσο Lyme, την είδαμε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο σετ και ένα σετ με λαμπερά κρόσσια και φτερά.

Δεν έλειψαν από την πασαρέλα επίσης τα plus size models, όπως η Άσλεϊ Γκράχαμ, και εκείνα που περπάτησαν στην πασαρέλα με φουσκωμένη κοιλιά. Η έγκυος Τζάσμιν Τόουκς για παράδειγμα περπάτησε φορώντας μια σχεδόν παραμυθένια δημιουργία της Victoria’s Secret και ενθουσίασε το κοινό, με όλες τις παραπάνω προσθήκες να είναι η απόδειξη πως τα... Victoria's Secret shows δίνουν έμφαση πια στις έννοιες της συμπερίληψης και ενδυνάμωσης, υμνώντας τη διαφορετικότητα και την ομορφιά.