Πρίγκιπας Ουίλιαμ για τα θέματα ψυχικής υγείας: “Μου πήρε πολύ χρόνο να κατανοήσω τα συναισθήματά μου”

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλάει ανοιχτά για τα θέματα ψυχικής υγείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δίνουμε χρόνο στην κατανόηση των συναισθημάτων μας.

Σε μια ειλικρινή συζήτηση για την ψυχική υγεία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε ανοιχτά για τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα να θίγουμε τέτοια ζητήματα στη δημόσια σφαίρα, γκρεμίζοντας τα στερεότυπα που παραμένουν ριζωμένα στην κοινωνία. Καλεσμένος στην εκπομπή «Life Hacks», υπογράμμισε πως «χρειαζόμαστε περισσότερα ανδρικά πρότυπα να μιλήσουν ανοιχτά για την ψυχική υγεία», προκειμένου να δοθεί κίνητρο και σε άλλους να κάνουν το ίδιο.

Εν έτει 2026, τέτοια σοβαρά θέματα εξακολουθούν να συζητιούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες, διαιωνίζοντας μια συνθήκη που θα έπρεπε να έχει αλλάξει χρόνια τώρα. Αναφερόμενος στα δικά του συναισθήματα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είπε πως «αφιερώνω πολύ χρόνο, προσπαθώντας να κατανοήσω τα συναισθήματά μου και γιατί νιώθω έτσι. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που πρέπει να κάνεις πού και πού, να ελέγχεις τον εαυτό σου και να καταλαβαίνεις γιατί νιώθεις με τον τρόπο που νιώθεις».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δίνει το παράδειγμα για ανοιχτές συζητήσεις που αφορούν την ψυχική υγεία

Και συνέχισε: «Μερικές φορές υπάρχει μια προφανής εξήγηση, μερικές φορές όχι. Νομίζω είναι, ότι η ιδέα ότι η κρίση ψυχικής υγείας είναι προσωρινή - μπορεί να έχεις μια έντονη στιγμή κρίσης, αλλά θα περάσει». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ενθάρρυνε τους ανθρώπους να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να ακούσουν τις ανάγκες τους και να επικεντρωθούν στην ψυχική υγεία τους.

Κάθε λεπτό της ημέρας που αφιερώνουν στην ερμηνεία των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών τους είναι προσωπικό κέρδος. «Μέρος του να νιώθεις άνετα να μιλάς για την ψυχική υγεία, είναι να την κατανοείς», επισημαίνει. Θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για την αποτροπή των αυτοκτονιών, ο πρίγκιπας Ουίλιαμς ανέφερε «πως όσο περισσότερο εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να μιλάνε δυνατά για την ψυχική υγεία τους τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να μειωθούν τέτοια φαινόμενα».

«Επειδή ξέρεις ότι αύριο, μπορεί να ξυπνήσεις και να νιώσεις πολύ διαφορετικά». Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δημιούργησε την αφετηρία για να επικοινωνηθούν θέματα ψυχικής υγείας από άνδρες, οι οποίοι - πολλές φορές - φορώντας την ταμπέλα που τους έχει δώσει η κοινωνία, κρύβουν τα συναισθήματά τους.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται δημόσια για την ψυχική υγεία και την αυτοκτονία. Μέσα από πρωτοβουλίες και καμπάνιες ενημέρωσης, έχει επιδιώξει να ανοίξει τον διάλογο γύρω από ζητήματα που για χρόνια θεωρούνταν ταμπού - ιδιαίτερα για τους άνδρες. Ο ίδιος επιμένει ότι η πρόληψη ξεκινά από τη συζήτηση, την εκπαίδευση και την αποδοχή ότι το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, αλλά πράξη δύναμης.