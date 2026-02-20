Η Σαρλίζ Θερόν καταγγέλλει: ”Φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά επί 15 ώρες”

Η Σαρλίζ Θερόν εξομολογήθηκε πως έχει πέσει θύμα λεκτικής κακοποίησης από φωτογράφο, με τον οποίο συνεργάστηκε για μια καμπάνια στην αρχή της καριέρας της.

Αν για κάτι μπορούμε να μιλάμε με θαυμασμό το 2026, είναι για όλα τα θύματα οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης, τα οποία βρήκαν την εσωτερική δύναμη και το κουράγιο να αναφερθούν δημόσια στα βιώματά τους. Το όνομα της Σαρλίζ Θερόν είναι συνδεδεμένο με την επιτυχία, τη δόξα, την καριέρα στην υποκριτική. Κι όμως, πριν ξεκινήσει την πορεία της στη βιομηχανία του κινηματογράφου, είχε ζήσει μία από τις σκληρότερες εμπειρίες της ζωής της, όταν έπεσε θύμα λεκτικής κακοποίησης από έναν φωτογράφο.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό AnOther Magazine, περιέγραψε την εφιαλτική εμπειρία της, σημειώνοντας πως επί 15 ώρες δεχόταν κακοποιητική συμπεριφορά στο πλαίσιο φωτογράφισης, μη μπορώντας να αντιδράσει. Η Σαρλίζ Θερόν εργαζόταν τότε ως μοντέλο, ήταν πολύ νεαρή σε ηλικία και αδυνατούσε να διαχειριστεί τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές.

Η Σαρλίζ Θερόν σοκάρει για τη λεκτική κακοποίηση που υπέστη από φωτογράφο

«Σκέφτομαι στιγμές που ήμουν σε πλατό ή με σκηνοθέτες ή σε οντισιόν, πράγματα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Και πριν από αυτό, ως μοντέλο. Έλεγα στις κόρες μου τις προάλλες για μια δουλειά που είχα – θυμάμαι αυτόν τον φωτογράφο να μου φωνάζει, να με κακοποιεί λεκτικά για περίπου 15 ώρες σε μια φωτογράφιση και απλώς να μην αισθάνομαι άνθρωπος», παραδέχτηκε.

Charlize Theron reveals she was 'verbally abused for 15 hours' by a photographer on a shoot and another 'aggressively put his hands on her' as she poses for pared-back snaps https://t.co/HOdwP3uxAN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 19, 2026

Όπως είπε, ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική εμπειρία της από φωτογράφο που ξεπέρασε τα όρια και έγινε κακοποιητικός με τη δικαιολογία της δουλειάς. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε, πως και πρόσφατα της συνέβη ένα αντίστοιχο περιστατικό, με τον φωτογράφο να αγγίζει μέρη του σώματός της: «Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει. Πρόσφατα δούλεψα με έναν φωτογράφο που ερχόταν επιθετικά κοντά μου και έβαζε τα χέρια του πάνω μου, δένοντας το πουκάμισό μου». Και τόνισε, καταλήγοντας: «Έπρεπε να μιλήσω».

Η Σαρλίζ Θερόν πέρα από ηθοποιός, είναι και παραγωγός σε μια διαδρομή που μετρά 25 χρόνια. Όπως είπε, ανέκαθεν τη γοήτευε αυτός ο ρόλος και έτσι δεν δίστασε να κυνηγήσει το όνειρό της και στην παραγωγή. «Όταν ξεκίνησα να παράγω, πριν από 25 χρόνια, κανείς δεν έπαιρνε τους ηθοποιούς στα σοβαρά. Έπαιρναν μια αναφορά στους τίτλους και κάποια χρήματα. Αλλά εμένα με γοήτευε η ίδια η δουλειά της παραγωγής. Τα “γρανάζια” που χρειάζονται για να στηθεί μια ταινία».

