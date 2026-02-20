H Κιμ Καρντάσιαν έκανε (ξανά) το Instagram να μιλάει για εκείνη με δύο φωτογραφίες

Η Κιμ Καρντάσιαν προετοιμάζει τη νέα συλλογή εσωρούχων της και μοιράζεται στο IG μερικές άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα παρασκήνια.

Αν κάτι γνωρίζει πολύ καλά η Κιμ Καρντάσιαν είναι πώς να προκαλεί εντυπώσεις. Η influencer και επιχειρηματίας ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα και να γίνεται θέμα συζήτησης στα διαδικτυακά πηγαδάκια των social media. Η αλήθεια είναι, πως η τελευταία ανάρτησή της προκάλεσε αίσθηση στην κοινότητα του Instagram με τη σέξι εμφάνισή της.

Με αφορμή τη φωτογράφιση για την καινούργια συλλογή εσωρούχων της εταιρείας της, η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ένα καρουζέλ στο προφίλ της με μερικά backstage «κλικ», δίνοντάς μας μια γεύση απ’ όσα θα δούμε. Η ίδια φυσικά δεν απέφυγε να ποζάρει στους καθρέφτες και στις κάμερες τριγύρω, χαρίζοντας στους followers της τολμηρά στιγμιότυπα, που προφανώς δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Στενά κορμάκια με έντονα κοψίματα στο μπούστο και casual εσώρουχα αναδείκνυαν το σώμα της. Για την ακρίβεια, το μπούστο της ήταν εκείνο που γι’ ακόμα μια φορά εντυπωσίασε τους θαυμαστές της. Η Κιμ Καρντάσιαν συνόδευσε την ανάρτησή της με τις λέξεις «η εβδομάδα μου», αποκαλύπτοντας στους followers της πώς κύλησαν οι προηγούμενες ημέρες της ζωής της.

Μπορεί η ίδια - σύμφωνα τουλάχιστον με τον ξένο τύπο - να έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της και να είναι ζευγάρι με τον Λιούις Χάμιλτον - ωστόσο εκείνος απουσίαζε από το εβδομαδιαίο recap, μιας και η Κιμ Καρντάσιαν έχει αποφασίσει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή της, μετά το διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ.

