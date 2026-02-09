Κιμ Καρντάσιαν & Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκαν μαζί στο Super Bowl - Και όλοι συζητάνε για το νέο ζευγάρι

Μετά από αυτή την εμφάνιση, οι φήμες για τη σχέση τους μάλλον επιβεβαιώθηκαν. Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον είναι κάτι παραπάνω από φίλοι.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα λόγω της… σχέσης τους. Η επιχειρηματίας και το αστέρι της F1 μπορεί να διατηρούσαν μια φιλία χρόνων, ωστόσο το τελευταίο διάστημα μάλλον είναι κάτι παραπάνω από απλοί φίλοι.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι δυο τους ζουν ένα ρομαντικό ειδύλλιο, το οποίο θέλησαν να απολαύσουν, ταξιδεύοντας πρόσφατα στη γαλλική πρωτεύουσα. Κι αν κάποιοι δεν πείσθηκαν από αυτή την απόδραση, η κοινή εμφάνισή τους στο Super Bowl 2026 μάλλον έρχεται να επιβεβαιώσει κάθε φήμη.

Κιμ Καρντάσιαν - Λιούις Χάμιλτον: Κοινή εμφάνιση στο Super Bowl 2026

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον παρακολούθησαν μαζί την εκδήλωση, με ασορτί total black looks. Παρότι απέφυγαν τις υπερβολές και τις δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας, η χημεία ανάμεσά τους δεν πέρασε απαρατήρητη. Σύμφωνα με ξένα μέσα, η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον κάθισαν δίπλα-δίπλα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, συνομιλούσαν διαρκώς και αντάλλασσαν χαμόγελα, δείχνοντας ιδιαίτερα άνετοι ο ένας με τον άλλον.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν νέο κύμα σχολίων και υποθέσεων. Τα διεθνή tabloids κάνουν λόγο για μια σχέση που εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τους δύο τους να θέλουν να προστατεύσουν την προσωπική ζωή τους.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Κιμ Καρντάσιαν ούτε ο Λιούις Χάμιλτον έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επίσημα τις φήμες. Ωστόσο, η κοινή τους παρουσία στο Super Bowl και οι συνεχείς κοινές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα κάνουν πολλούς να πιστεύουν πως πρόκειται για κάτι παραπάνω από μια απλή φιλία. Το μόνο σίγουρο είναι πως, αν αυτό το ειδύλλιο επιβεβαιωθεί, θα μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της χρονιάς.

Να θυμίσουμε, πως η Κιμ Καρντάσιαν πήρε διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ το 2022 και από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε απασχολήσει τα μέσα με την προσωπική ζωή της.

