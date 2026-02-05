Η Κιμ Καρντάσιαν δεν είναι πια single - Ένα ρομαντικό ειδύλλιο με τον Λιούις Χάμιλτον μόλις ξεκίνησε

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φημολογείται ότι αποτελούν το νέο ζευγάρι της διεθνούς showbiz.

Η Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται πως είναι ξανά ερωτευμένη! Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εκείνη και ο Λιούις Χάμιλτον είναι κάτι παραπάνω από φίλοι. Η γνωριμία τους μπορεί να ξεκίνησε σε φιλικό επίπεδο, ωστόσο, πλέον, όλα δείχνουν πως τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Πρόσφατα, ο φακός τους απαθανάτισε κατά τη διάρκεια μιας ρομαντικής εξόρμησης στο Παρίσι, η οποία ήρθε να φουντώσει τις φήμες περί ερωτικής σύνδεσης μεταξύ τους.

«Η Κιμ και ο Λιούις περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, βλέποντας που πάνε τα πράγματα. Είναι φίλοι, γνωρίζονται πολλά χρόνια, αλλά τώρα εξερευνούν το ενδεχόμενο μιας ρομαντικής σχέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή στο Entertainment Tonight. Οι δυο τους τρέφουν αμοιβαίο σεβασμό και ενδιαφέρον, συνεπώς ίσως αυτή να είναι η αρχή μιας όμορφης και με μεγάλη διάρκεια σχέσης. Προς το παρόν, κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος, κρατώντας χαμηλούς τόνους στο ειδύλλιό τους.

Κιμ Καρντάσιαν - Λιούις Χάμιλτον: Είναι το νέο ζευγάρι;

Από το 2022 που χώρισε από τον ηθοποιό Πιτ Ντέιβινσον, η Κιμ Καρντάσιαν είχε επιλέξει να μείνει single, εναποθέτοντας όλη την προσοχή της στα παιδιά και τη δουλειά της. Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, μάλλον ήρθε η ώρα για μια αλλαγή στην προσωπική ζωή της. Σύμφωνα με τους ανθρώπους που βρίσκονται στον κύκλο της, η επιχειρηματίας και influencer ήταν ιδιαίτερη προσεκτική για την επιλογή της, αφού προτεραιότητά της αποτελούν τόσο τα παιδιά της όσο και η ισορροπία της ψυχικής υγείας της.

«Ήταν μια διασκεδαστική και ανανεωτική αλλαγή για την Κιμ Καρντάσιαν. Είναι πολύ προσεκτική με τους ανθρώπους που επιτρέπει πλέον να μπουν στη ζωή της», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Από την άλλη, ένα άτομο που βρίσκεται κοντά στον Λιούις Χάμιλτον δήλωσε στη Daily Mail «πως ο Λιούις έχει έναν πολύ ήρεμο χαρακτήρα και στάθηκε στο πλευρό της Κιμ κατά τη διάρκεια της περίπλοκης συνεπιμέλειας των παιδιών της με τον Κάνιε Γουέστ». Ο ίδιος έχει γνωρίσει τα τέσσερα παιδιά της και, όπως σχολιάζει η ίδια πηγή, «τον αγαπούν πολύ».

Όσον αφορά στη ρομαντική απόδραση στο Παρίσι, οι δυο τους φαίνεται πως «έκλεισαν» ένα πολυτελές κέντρο αισθητικής αποκλειστικά για εκείνους, έκαναν μασάζ και απόλαυσαν χαλαρές στιγμές στη γαλλική πρωτεύουσα, όπως ένα κανονικό ζευγάρι. Θέλοντας να αποφύγουν τα φλας των παπαράτσι - που γρήγορα αντιλήφθηκαν την παρουσία τους στο Παρίσι - προτίμησαν να δειπνήσουν στο δωμάτιο ξενοδοχείου, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

