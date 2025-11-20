Κιμ Καρντάσιαν: Πλουσιότερη από ποτέ με σχεδόν 2 δισ. δολάρια

Παρά τη διάσημη οικογένειά της και τα τηλεοπτικά έσοδα από τα Keeping Up With The Kardashians και The Kardashians, η Kιμ έχει οικοδομήσει από αλλού τον πλούτο της

Σε ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε ο πλούτος της Κιμ Καρντάσιαν καθώς η εταιρεία ένδυσης Skims, ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 225 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης από την Goldman Sachs Alternatives με τη συμμετοχή της BDT & MSD Partners του ζάμπλουτου Μπάιρον Τροτ, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 5 δισ. δολάρια - και προσθέτοντας 200 εκατ. δολάρια στο προσωπικό net worth της.

Η περιουσία της Kim K ανέρχεται πλέον στο ρεκόρ των 1,9 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, με το brand της, Skims, το οποίο έχει επεκταθεί από ρούχα shapewear σε όλα τα είδη, από μπλουζάκια και πιτζάμες μέχρι μπουφάν και ανδρικά φούτερ με κουκούλα - αποτιμήθηκε στα 4 δισ. δολάρια στον τελευταίο γύρο άντλησης κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε το 2023.

