Η γενιά των people-pleasers: 7 πράγματα στα οποία οι Boomers έλεγαν πάντα «ναι», αλλά οι νεότεροι απορρίπτουν

Οι Millennials και η Gen Z ξαναγράφουν τους κανόνες

Ενώ οι γονείς μας έλεγαν «ναι» σε όλα, από τις απλήρωτες υπερωρίες μέχρι τις τοξικές σχέσεις, οι νεότερες γενιές, ειδικά όσοι ανήκουν στην Gen Z σπάνε αυτά τα εμπεδωμένα πρότυπα. Η άρνηση της αυτόματης ευχαρίστησης των άλλων (people-pleasing) ίσως είναι αυτό που θα τους σώσει από το burnout που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Ίσως και όχι, βέβαια.

Δεν ξέρουμε αν θυμάσαι εκείνα τα οικογενειακά τραπέζια όπου το να αρνηθείς δεύτερη μερίδα θεωρούνταν σχεδόν προσβολή, αλλά μόνο από αυτό μπορείς να καταλάβεις. Αν μεγάλωσες βλέποντας τους γονείς σου να θυσιάζουν τα πάντα για την εργασία ή την κοινωνική εικόνα, πιθανότατα κληρονόμησεις τις ίδιες τάσεις. Ωστόσο, οι Millennials και η Gen Z ξαναγράφουν τους κανόνες. Εκεί που κάποιοι βλέπουν «τεμπελιά», η ψυχολογία βλέπει την ανάκτηση ζωτικού χώρου και ψυχικής υγείας.

7 λάθος πρότυπα, που οι νεότεροι απορρίπτουν οριστικά

Οι απλήρωτες υπερωρίες ως «παράσημο»

Στο παρελθόν, το να φεύγεις στις 5:00 μ.μ. σήμαινε ότι «δεν είσαι παίκτης της ομάδας». Οι Boomers φορούσαν την εξάντληση σαν μετάλλιο. Σήμερα, οι νεότεροι εργαζόμενοι θέτουν όρια. Αναρωτιούνται: «Γιατί να δουλέψω δωρεάν;». Η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται πια με τις ώρες που «κάηκε» στο γραφείο, αλλά με την ποιότητα ζωής του.

Η θυσία της υγείας στον βωμό της παραγωγικότητας

Κάποτε το να πάρεις αναρρωτική άδεια θεωρούνταν αδυναμία. Οι νεότεροι, όμως, κανονικοποιούν τις ημέρες ψυχικής υγείας και τη θεραπεία. Κατάλαβαν κάτι βασικό: δεν μπορείς να προσφέρεις από ένα άδειο δοχείο. Το burnout δεν είναι κατόρθωμα, είναι προειδοποιητικό σήμα.

Η τυφλή αποδοχή του πρώτου μισθού

Οι παλαιότεροι σπάνια διαπραγματεύονταν, ένιωθαν ευγνωμοσύνη και μόνο που είχαν δουλειά. Οι σημερινοί επαγγελματίες ερευνούν την αγορά, συζητούν ανοιχτά τους μισθούς (κάτι που κάποτε ήταν ταμπού) και δεν φοβούνται να διεκδικήσουν αυτό που αξίζουν.

Η παραμονή σε τοξικές σχέσεις για την αποφυγή της σύγκρουσης

Είτε επρόκειτο για έναν γάμο που είχε τελειώσει, είτε για μια τοξική φιλία, η εντολή ήταν: «Υπομονή με κάθε κόστος». Σήμερα, η ψυχική ηρεμία μπαίνει πάνω από τα κοινωνικά προσχήματα. Το να φεύγεις από κάτι που σε βλάπτει θεωρείται πλέον πράξη γενναιότητας, όχι αποτυχίας. Και αυτό είναι κάτι που έχουν καταλάβει οι νεότεροι.

Ο αυτόματος σεβασμός στην αυθεντία

«Ο μεγάλος έχει πάντα δίκιο». Αυτό το δόγμα καταρρέει. Οι νεότεροι αμφισβητούν, κάνουν fact-check και ζητούν το «γιατί» πίσω από κάθε απόφαση. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, είναι κριτική σκέψη.

Οι οικογενειακές προσδοκίες πάνω από τα προσωπικά όνειρα

Πολλοί Boomers έζησαν ζωές που επέλεξαν οι γονείς τους. Οι νέοι σήμερα επιλέγουν καριέρες που οι γονείς τους ίσως δεν καταλαβαίνουν, μετακομίζουν σε άλλες χώρες και ιεραρχούν την προσωπική ολοκλήρωση πάνω από την οικογενειακή έγκριση.

Η απόκρυψη των προβλημάτων για τη «βιτρίνα»

Η τέλεια πρόσοψη ήταν η ειδικότητα της προηγούμενης γενιάς. Τα οικονομικά προβλήματα και οι ψυχικές ασθένειες κρύβονταν πίσω από κλειστές πόρτες. Η σημερινή γενιά επιλέγει την αυθεντικότητα. Η ευαλωτότητα δεν είναι πλέον ντροπή, αλλά ένας τρόπος ουσιαστικής σύνδεσης με τους άλλους.

Κάπου εδώ, να θυμάσαι: Ποτέ δεν είναι αργά για να θέσεις όρια. Είτε είσαι 25 είτε 65, η απόρριψη των τοξικών προτύπων που δεν σε εξυπηρετούν πια είναι το πρώτο βήμα για μια ελεύθερη ζωή.