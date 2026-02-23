Τζέσι Μπάκλεϊ: Η ιστορική νίκη στα BAFTA 2026 και η αφιέρωση στις «γυναίκες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος»

«Υπόσχομαι να είμαι ανυπάκουη»: Ο καθηλωτικός λόγος της Ιρλανδής σταρ που έγινε η πρώτη γυναίκα από τη χώρα της που κερδίζει το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου

Η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν κέρδισε απλώς ένα χρυσό αγαλματίδιο στα BAFTA 2026· κέρδισε τις καρδιές του κοινού με μια ομιλία που θα μείνει στην ιστορία των βραβείων. Η ηθοποιός από το Κέρι της Ιρλανδίας, η οποία σαρώνει τα βραβεία τις τελευταίες εβδομάδες για την ερμηνεία της στο Hamnet, ανέβηκε στη σκηνή του Royal Festival Hall για να παραλάβει το βραβείο Ά Γυναικείου Ρόλου από τα χέρια του Κίλιαν Μέρφι, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Ιρλανδή που κατακτά τη συγκεκριμένη κορυφή.

Jessie Buckley © Getty Images/ Dominic Lipinski

Μια ομιλία-φόρος τιμής στη γυναικεία δύναμη

Η Μπάκλεϊ, εμφανώς συγκινημένη αλλά με την αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζει, θέλησε να μοιραστεί τη νίκη της με όλες τις γυναίκες που την ενέπνευσαν.

«Αυτό το βραβείο ανήκει πραγματικά στις γυναίκες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος που μου έμαθαν και συνεχίζουν να μου μαθαίνουν πώς να κάνω τα πράγματα διαφορετικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θυμήθηκε μάλιστα με χιούμορ τα εφηβικά της χρόνια, όταν ως κοριτσάκι με «απαίσιο ψεύτικο μαύρισμα και λευκούς κρίκους» τολμούσε να ονειρεύεται ότι μια μέρα θα μοιάσει στην Τζούντι Ντεντ. Απευθυνόμενη στις συνυποψήφιές της, όπως η Έμα Στόουν και η Κέιτ Χάντσον, τις επαίνεσε για τις «ριζοσπαστικές» τους ερμηνείες, λέγοντας πως όλες μαζί το κάνουν «για τα άτακτα κορίτσια».

Η υπόσχεση στην κόρη της: «Θα συνεχίσω να είμαι ανυπάκουη»

Η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς ήταν η αναφορά στην κόρη της, η οποία την ακολουθεί παντού από την ηλικία των έξι εβδομάδων. Η Μπάκλεϊ έδωσε μια δημόσια υπόσχεση που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης:

«Είναι ο καλύτερος ρόλος της ζωής μου το να είμαι μαμά σου και υπόσχομαι να συνεχίσω να είμαι ανυπάκουη, ώστε να μπορείς να ανήκεις σε έναν κόσμο με όλη σου την άγρια φύση ως νεαρή γυναίκα».

Ο θρίαμβος του «Hamnet» και η απουσία του Πολ Μεσκάλ

Η ταινία Hamnet, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Κλόι Ζάο, επιβεβαίωσε τη δυναμική της, με την Μπάκλεϊ να ευχαριστεί τη σκηνοθέτιδα για την «ασυμβίβαστη τέχνη» της. Ωστόσο, η βραδιά δεν ήταν εξίσου τυχερή για τον συμπρωταγωνιστή της, Πολ Μεσκάλ, ο οποίος έχασε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου από τον Σον Πεν (One Battle After Another).

Παρά την ήττα του Μεσκάλ, η Ιρλανδία είχε κάθε λόγο να γιορτάζει, καθώς η Μπάκλεϊ απέδειξε ότι η φωνή των γυναικών στον κινηματογράφο είναι πλέον πιο δυνατή και «ανυπάκουη» από ποτέ.