Γκρέισι Άμπραμς - Πολ Μεσκάλ: Το red carpet ντεμπούτο στα BAFTA 2026 που έγινε viral

Ξέχνα τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Κάιλι Τζένερ – Η τραγουδίστρια και ο Ιρλανδός ηθοποιός είναι το νέο απόλυτο power couple του Χόλιγουντ

Η λάμψη των BAFTA 2026 στο Royal Festival Hall του Λονδίνου ήταν διάχυτη, όμως όλα τα βλέμματα στράφηκαν σε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι που αποφάσισε να επισημοποιήσει τον έρωτά του με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Γκρέισι Άμπραμς και ο Πολ Μεσκάλ έκαναν το πρώτο τους κοινό πέρασμα από το κόκκινο χαλί, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους, που ξεκίνησε αθόρυβα το 2024, είναι πλέον πιο δυνατή από ποτέ.

Ένα κινηματογραφικό ντεμπούτο γεμάτο πάθος

Η 26χρονη τραγουδοποιός και ο 30χρονος ηθοποιός δεν κρύφτηκαν από τους φακούς. Αντιθέτως, χάρισαν στο κοινό στιγμές γεμάτες τρυφερότητα (PDA), με την Άμπραμς να εντυπωσιάζει μέσα σε μια εξώπλατη μαύρη δημιουργία. Οι δυο τους αντάλλαξαν φιλιά και όλο νόημα βλέμματα, με τους θαυμαστές στα social media να κάνουν λόγο για «ενέργεια απόλυτου power couple».

«Ο Πολ Μεσκάλ και η Γκρέισι Άμπραμς μόλις μπήκαν και ξαφνικά το κόκκινο χαλί μοιάζει με σκηνή από ταινία», έγραψε ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter), ενώ άλλοι έσπευσαν να προβλέψουν μέχρι και... γάμο σύντομα.

Η υποψηφιότητα του Πολ Μεσκάλ και τα τρυφερά γενέθλια

Ο Μεσκάλ, αν και παραλείφθηκε από τις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ, βρέθηκε στα BAFTA ως υποψήφιος για το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο Hamnet. Στο πλευρό του βρέθηκε και η συμπρωταγωνίστριά του, Τζέσι Μπάκλεϊ, όμως η καρδιά του ανήκε ολοκληρωτικά στην Γκρέισι.

Λίγες μέρες πριν την τελετή, η Άμπραμς είχε προετοιμάσει το έδαφος δημοσιεύοντας σπάνιες, προσωπικές φωτογραφίες για τα 30ά γενέθλια του συντρόφου της (2 Φεβρουαρίου), γράφοντας: «Σας αγαπώ και τους δύο περισσότερο από όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», αναφερόμενη στον Πολ και την κολλητή της φίλη που έχουν την ίδια μέρα γενέθλια.

Τιμοτέ Σαλαμέ & Κάιλι Τζένερ: Η σταθερή αξία των Awards

Παρά την κυριαρχία των Άμπραμς-Μεσκάλ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ συνέχισαν το δικό τους σερί εμφανίσεων. Ο πρωταγωνιστής του Marty Supreme (ο οποίος απέσπασε 11 υποψηφιότητες) και η μεγιστάνας των καλλυντικών, μετά τις Χρυσές Σφαίρες και τα Critics Choice Awards, έδωσαν το «παρών» στο Λονδίνο με matching total black σύνολα.

Ο Σαλαμέ, που κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες, είχε ευχαριστήσει δημόσια την Κάιλι στην ομιλία του, αποκαλώντας την «θεμέλιο» της ζωής του. Ωστόσο, στην αρένα του "coolness" και της φρεσκάδας, πολλοί θεωρούν ότι η Γκρέισι και ο Πολ τους έκλεψαν φέτος την παράσταση.

Wunmi Mosaku © Getty Images/ Samir Hussein

Η βραδιά των αστέρων

Με οικοδεσπότη τον Άλαν Κάμινγκ, τα BAFTA 2026 συγκέντρωσαν την ελίτ του κινηματογράφου, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο μέχρι τον Τζέικομπ Ελόρντι. Όμως, η εικόνα της Γκρέισι Άμπραμς να φιλάει τον Πολ Μεσκάλ στο μάγουλο είναι αυτή που θα μείνει χαραγμένη ως η κορυφαία στιγμή της βραδιάς.