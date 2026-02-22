BAFTA 2026: Κόκκινο χαλί με Old Hollywood Glamour και Satin Chic

Βασιλικές εμφανίσεις και άλλοι σταρ που έκλεψαν τις εντυπώσεις στα βρετανικά βραβεία κινηματογράφου στο Λονδίνο

Αν τα βραβεία BAFTA είναι η βρετανική απάντηση στα Όσκαρ, τότε το κόκκινο χαλί έξω από το Royal Festival Hall ήταν η απόλυτη πασαρέλα υψηλής ραπτικής για το 2026. Φέτος, η μόδα επέστρεψε στις ρίζες της: είδαμε λιγότερα "naked dresses" και πολύ περισσότερο πολυτελές σατέν, γλυπτικές σιλουέτες και αρχειακές δημιουργίες που μας θύμισαν τη χρυσή εποχή του κινηματογράφου.

Το κόκκινο χαλί των BAFTA

Έμα Στόουν (Louis Vuitton)

Η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου παρέμεινε πιστή στον οίκο Louis Vuitton, επιλέγοντας μια custom δημιουργία που συνδύαζε τη μοντέρνα αισθητική με το κλασικό στυλ.

Κέιτ Μίντλετον (Gucci)

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή στα BAFTA, επιλέγοντας μια archival δημιουργία του οίκου Gucci. Το φόρεμα σε αποχρώσεις blush pink και λεβάντας, το οποίο είχε φορέσει ξανά το 2019, ανανεώθηκε με μια βελούδινη μπορντό ζώνη, ταιριάζοντας απόλυτα με το κοστούμι του Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Alia Bhatt © Getty Images/ Dominic Lipinski

Άλια Μπατ (Gucci)

Η Ινδή σταρ έκανε το ντεμπούτο της στα βρετανικά βραβεία και κατάφερε να γίνει το πρόσωπο της βραδιάς. Με ένα ασημί sequin φόρεμα Gucci, εμπνευσμένο από το εμβληματικό look της Μέριλιν Μονρόε, η Μπατ έφερε την απαραίτητη δόση λάμψης στο συννεφιασμένο Λονδίνο.

Jessie Buckley © Getty Images/ Dominic Lipinski

Τζέσι Μπάκλεϊ & Γκρέισι Έιμπραμς (Chanel)

Ο οίκος Chanel είχε την τιμητική του, με την Τζέσι Μπάκλεϊ να επιλέγει ένα μπλε βελούδινο φόρεμα που απέπνεε σοφιστικέ κομψότητα.

Από την άλλη, η Γκρέισι Έιμπραμς, κάνοντας το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί δίπλα στον Πολ Μέσκαλ, φόρεσε μια ρομαντική floral δημιουργία με χάντρες, επισημοποιώντας τη σχέση τους με τον πιο στυλάτο τρόπο.

Carey Mulligan © Getty Images/ James Manning

Οι κυρίαρχες τάσεις

Satin Supremacy: Η Κάρεϊ Μάλιγκαν και η Σάντι Σινκ ηγήθηκαν της τάσης του σατέν. Η Μάλιγκαν επέλεξε ένα βαθύ navy μπλε φόρεμα, ενώ η Σινκ προτίμησε μια minimal αλλά εξαιρετικά λαμπερή εκδοχή, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα είναι η νέα πολυτέλεια.

Dramatic Collars: Η Τεγιάνα Τέιλορ (υποψήφια για το One Battle After Another) έκανε μια από τις πιο τολμηρές εμφανίσεις με ένα καφέ παλτό-φόρεμα του οίκου Burberry, το οποίο διέθετε έναν εντυπωσιακό, υπερμεγέθη γιακά που έφτανε μέχρι τα αυτιά.

Wunmi Mosaku © Getty Images/ Samir Hussein

The "Sinners" Aesthetic: Η Γούνμι Μοσάκου, τιμώντας την ταινία της, επέλεξε μια δημιουργία Ahluwalia με κρόσσια, παραπέμποντας στην αισθητική των speakeasy bars, συνδυάζοντας το vintage με το σύγχρονο street-glam.

Οι gentlemen της βραδιάς

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ παρέμεινε ο "βασιλιάς" του ανδρικού στυλ με ένα custom Givenchy κοστούμι, ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισαν τις εντυπώσεις με άψογα κομμένα σμόκιν που απέδειξαν ότι το κλασικό tailoring δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.