BAFTA 2026: One Battle After Another και Sinners θριάμβευσαν στο Λονδίνο

Τα αποτελέσματα της 79ης τελετής: Ο Σον Πεν, η Γούνμι Μοσάκου και η πορεία του Γιώργου Λάνθιμου προς τα Όσκαρ.

Η 79η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA 2026 ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες στο Royal Festival Hall, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή κούρσα των βραβείων είναι μία από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών. Με οικοδεσπότη τον Άλαν Κάμινγκ, η Βρετανική Ακαδημία μοίρασε τα βραβεία αναδεικνύοντας το πολυσυζητημένο One Battle After Another ως την Καλύτερη Ταινία της χρονιάς.

One Battle After Another και Sinners: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Η μάχη για το κορυφαίο βραβείο κρίθηκε ανάμεσα στο One Battle After Another και το Sinners, με το πρώτο να κερδίζει τελικά το BAFTA Καλύτερης Ταινίας. Ωστόσο, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ δεν έφυγε με άδεια χέρια, καθώς απέσπασε το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ η Γούνμι Μοσάκου έκανε την έκπληξη κερδίζοντας το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου, αφήνοντας πίσω της φαβορί όπως η Κάρεϊ Μάλιγκαν.

Το Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποδείχθηκε ο κυρίαρχος των τεχνικών κατηγοριών, κερδίζοντας τα βραβεία Σχεδιασμού Παραγωγής και Μακιγιάζ & Κομμώσεων, δικαιώνοντας τις προσδοκίες για το οπτικό του μεγαλείο.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και το «Bugonia»

Ο Γιώργος Λάνθιμος με το Bugonia έδωσε δυναμικό «παρών» στις βασικές κατηγορίες. Αν και το βραβείο Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου (όπου ήταν υποψήφιος ο Γουίλ Τρέισι) ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, η ταινία του Έλληνα δημιουργού παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής. Η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς έλαβαν διθυραμβικές κριτικές, ενισχύοντας τη δυναμική της ταινίας για τη συνέχεια της περιόδου των βραβείων.

Ερμηνείες που έλαμψαν: Σον Πεν και Τζέσι Μπάκλεϊ

Στις μεγάλες κατηγορίες των ηθοποιών, τα BAFTA 2026 πρόσφεραν στιγμές δικαίωσης:

Β' Ανδρικός Ρόλος: Ο Σον Πεν κέρδισε το αγαλματίδιο για το One Battle After Another, επικρατώντας του Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein) και του Πολ Μέσκαλ (Hamnet).

Α' Γυναικείος Ρόλος: Η Τζέσι Μπάκλεϊ επιβεβαίωσε την κυριαρχία της για τον ρόλο της στο Hamnet, κερδίζοντας το βραβείο απέναντι στην Έμα Στόουν και τη Ρενάτε Ράινσβε.

Α' Ανδρικός Ρόλος: Ο Ρόμπερτ Αραμάγιο για το I Swear ήταν ο μεγάλος νικητής, μια νίκη που συζητήθηκε πολύ καθώς αντιμετώπισε μεγαθήρια όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another) και ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme).

Αναλυτικά οι νικητές στις κύριες κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία - One Battle After Another

Πρωτότυπο Σενάριο - Ράιαν Κούγκλερ (Sinners)

Β' Ανδρικός Ρόλος - Σον Πεν (One Battle After Another)

Β' Γυναικείος Ρόλος - Γούνμι Μοσάκου (Sinners)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ - Mr. Nobody Against Putin

Ειδικά Οπτικά Εφέ - Τζο Λετέρι & Ομάδα (Avatar: Fire & Ash)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων - Boong

Εκπλήξεις και ειδικά βραβεία

Το κοινό ψήφισε και ανέδειξε τον Ρόμπερτ Αραμάγιο ως το EE Rising Star της χρονιάς, ενώ η Ντόνα Λάνγκλεϊ έλαβε το τιμητικό BAFTA Fellowship για την τεράστια προσφορά της στον κινηματογράφο. Στην κατηγορία του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, το Mr. Nobody Against Putin συγκίνησε το κοινό, κερδίζοντας το βραβείο για την τολμηρή του ματιά στην επικαιρότητα.

Η βραδιά των BAFTA έδειξε ότι το 2026 είναι η χρονιά των μεγάλων επιστροφών και των νέων ταλέντων. Με το One Battle After Another να φεύγει με το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, η κούρσα για τα Όσκαρ μόλις πήρε φωτιά.