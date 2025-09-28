One Battle After Another: Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Πολ Τόμας Άντερσον "κατακτούν" τα ταμεία. Λογικότατο

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον σημειώνει εντυπωσιακή εκκίνηση με 8,8 εκατ. δολάρια την πρώτη μέρα προβολής στις ΗΠΑ.

Η νέα υπερπαραγωγή του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κατέγραψε εντυπωσιακή πρεμιέρα στις αίθουσες της Αμερικής, αποφέροντας 8,8 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη ημέρα προβολής της. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τα έσοδα από τις ειδικές προ-προβολές για τους φανατικούς θαυμαστές της ταινίας, που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη σε μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες.

Σύμφωνα με το Variety, η Warner Bros. επένδυσε πάνω από 130 εκατομμύρια δολάρια πριν από την παγκόσμια καμπάνια προώθησης της ταινίας, δημιουργώντας προσδοκίες για ένα νέο σύγχρονο κινηματογραφικό κλασικό. Οι πρώτες κριτικές επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα της παραγωγής, με την ταινία να λαμβάνει την εξαιρετική βαθμολογία «Α» από το CinemaScore, η υψηλότερη για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο μετά το «Titanic». Το «Boogie Nights» του Άντερσον, για παράδειγμα, είχε λάβει μόλις «C».

Η προβολή περιλαμβάνει Imax, 70mm, Imax 70mm και ακόμα και τέσσερις αίθουσες VistaVision, σύμφωνα με τις επιλογές γυρισμάτων του Άντερσον. Oι προβλέψεις στις εισπράξεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο κυμαίνονται μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Warner Bros. συνεχίζει να έχει επιτυχίες με το «The Conjuring: Last Rites», με συνολικά έσοδα 161 εκατ. δολάρια, ενώ η Universal με το «Him» και η Sony με το «A Big Bold Beautiful Journey» αντιμετωπίζουν πτώσεις στις δεύτερες εβδομάδες προβολής τους.

Η πρεμιέρα του «One Battle After Another» δείχνει ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον μπορεί πλέον να ισορροπεί ανάμεσα σε καλλιτεχνική αξία και εμπορική επιτυχία, ενισχύοντας το κύρος του στο σύγχρονο Χόλιγουντ. Η ανταπόκριση κριτικών και κοινού καθιστά την ταινία ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα της σεζόν.