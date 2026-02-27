Λίλι Κόλινς: «Το να μιλήσω για τη διατροφική διαταραχή ήταν μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου»

Η Λίλι Κόλινς με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τις Διατροφικές Διαταραχές μίλησε ξανά ανοιχτά για τη διατροφική της διαταραχή, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες της και ένα προσωπικό κείμενο στο Instagram.

Η 36χρονη Λίλι Κόλινς έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη μάχη που έδωσε ως έφηβη με τη διατροφική διαταραχή, αυτή τη φορά, όμως, τόνισε πως το να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της ήταν «μία από τις πιο τρομακτικές αλλά και πιο ικανοποιητικές εμπειρίες της ζωής της».

Όπως εξήγησε, η αποκατάσταση δεν είναι μια ευθεία γραμμή αλλά μια συνεχής διαδικασία, η οποία για τον καθένα μοιάζει διαφορετική ενώ παραδέχθηκε ότι βρίσκεται ακόμη σε πορεία ανάρρωσης, όμως πλέον δεν αφήνει το παρελθόν της να την καθορίζει.

Instagram/@lilyjcollins

Το γράμμα της Λίλι Κόλινς στο Instagram



Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα της αφού υποδύθηκε μια νεαρή γυναίκα με διατροφική διαταραχή στο δράμα του 2017, «To the Bone». Μίλησε επίσης ανοιχτά για το παρελθόν της στη συλλογή δοκιμίων της, «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me», στην οποία αποκάλυψε ότι ο αγώνας της με την ανορεξία και τη βουλιμία ξεκίνησε σε ηλικία 16 ετών, όταν ο πατέρας της, Φιλ Κόλινς, χώρισε από τη μητριά της.

«Δεν μπορούσα να διαχειριστώ τον πόνο και τη σύγχυση γύρω από το διαζύγιο του πατέρα μου και δυσκολευόμουν να ισορροπήσω την εφηβεία μου με την καριέρα ως ενήλικας — δύο καριέρες τις οποίες είχα επιλέξει η ίδια, αλλά οι οποίες επίσης επικεντρώνονταν σε μεγάλο βαθμό στην εμφάνισή μου», έγραψε και συνέχισε:

«Το φαγητό ήταν πλέον μια αγγαρεία και μια τιμωρία. Ήμουν εξαντλημένη, αγχωμένη και γκρινιάρα όλη την ώρα. Σίγουρα δεν ήταν και πολύ διασκεδαστικό αλλά το σχέδιό μου λειτουργούσε! Είχα τον έλεγχο! Ήμουν αδύνατη!»

«Η ανάρρωση φαίνεται διαφορετική για τον καθένα και είναι μια συνεχής διαδικασία, αλλά με τη βοήθεια οργανισμών όπως το NEDA και ταινιών όπως το "To The Bone", έχω μάθει να συνδέομαι με άλλους που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες και να νιώθουν λιγότερο μόνοι».

Τέλος, ολοκλήρωσε την ανάρτησή της λέγοντας ότι το να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της ήταν μία από τις πιο τρομακτικές αλλά και πιο ικανοποιητικές εμπειρίες της ζωής της. «Το να μιλήσω ανοιχτά για την ιστορία μου με τις διατροφικές διαταραχές ήταν και είναι μια από τις πιο τρομακτικές αλλά και ικανοποιητικές εμπειρίες της ζωής μου. Αν κάθε φορά που μοιράζομαι την ιστορία μου βοηθάει έστω και ένα άτομο στο ταξίδι της ανάρρωσής του, αξίζει τον κόπο».