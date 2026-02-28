Σούζαν Σάραντον: «Μου έκλεισαν τις πόρτες στο Χόλιγουντ επειδή ζήτησα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα»

Σε πρόσφατη ομιλία της τόνισε την καταπίεση και τον περιορισμό της ελευθερίας που επικρατεί στις ΗΠΑ.

Η Σούζαν Σάραντον δηλώνει πως η δημόσια τοποθέτησή της υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα είχε σοβαρές επαγγελματικές συνέπειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγώντας — όπως υποστηρίζει — σε έναν άτυπο αποκλεισμό της από το Χόλιγουντ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για «καταπίεση και λογοκρισία», τονίζοντας ότι μετά τη συμμετοχή της σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, δεν μπορούσε να βρει δουλειά στην αμερικανική κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία.

Η πρωταγωνίστρια του εμβληματικού φιλμ Θέλμα και Λουίζ ανέφερε ότι απολύθηκε από το πρακτορείο της, την United Talent Agency, συγκεκριμένα λόγω της δημόσιας στάσης της. Όπως είπε, «απολύθηκα από το πρακτορείο μου επειδή διαδήλωσα και μίλησα ανοιχτά για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση του πυρός». Σύμφωνα με την ίδια, μετά από εκείνη τη στιγμή, «μου έγινε αδύνατο να εμφανιστώ ακόμη και στην τηλεόραση» και δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές στις ΗΠΑ.

Η Σαράντον υποστήριξε ότι χρειάστηκε να στραφεί στην Ευρώπη για να συνεχίσει να εργάζεται. Βρήκε νέους ατζέντηδες στην Αγγλία και την Ιταλία, όπου συμμετείχε σε κινηματογραφικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η παρουσία της στη σκηνή του ιστορικού λονδρέζικου θεάτρου Old Vic, όπου έπαιξε για αρκετούς μήνες.

Η ίδια αποκάλυψε μάλιστα ότι Ιταλός σκηνοθέτης που πρόσφατα την προσέλαβε είχε δεχθεί συστάσεις να μην το πράξει. «Του είπαν να μην με προσλάβει. Δεν άκουσε, αλλά η συζήτηση έγινε», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πλέον ειδικεύεται σε μικρές, ανεξάρτητες παραγωγές και συνεργάζεται με νέους δημιουργούς.

Τα σχόλια της ηθοποιού έγιναν στις 27 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο συζήτησης πριν από την απονομή του διεθνούς βραβείου Goya, το οποίο της απονεμήθηκε σε αναγνώριση της συνολικής της καριέρας. Η τελετή των βραβείων της Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, η Σαράντον δήλωσε ότι θεωρεί πως η Ισπανία προσφέρει μεγαλύτερη πνευματική ελευθερία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρθηκε θετικά στη δημόσια στάση της ισπανικής πολιτικής ηγεσίας απέναντι στη Γάζα, αλλά και σε καλλιτέχνες όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ, που εκφράζονται — όπως είπε — «με τόσο δυνατή φωνή». «Σε ένα μέρος όπου νιώθεις καταπίεση και λογοκρισία, το να βλέπεις αυτή τη στάση είναι πολύ σημαντικό για εμάς στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καριέρα της Σούζαν Σαράντον περιλαμβάνει ταινίες-σταθμούς όπως το Dead Man Walking — για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ — και το Atlantic City, που την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της.

Η απομάκρυνσή της από την United Talent Agency το 2023, μετά από ομιλία της σε συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στη Νέα Υόρκη, είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό χώρο. Σήμερα, η ίδια παρουσιάζει την εμπειρία της ως ένδειξη ενός κλίματος περιορισμένης ελευθερίας λόγου στις ΗΠΑ, επιλέγοντας να συνεχίσει την πορεία της εκτός των μεγάλων στούντιο.

Παρά τις δυσκολίες, η Σαράντον δείχνει αποφασισμένη να παραμείνει ενεργή, έστω και μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ. Για την ίδια, η καλλιτεχνική έκφραση και η πολιτική τοποθέτηση φαίνεται να παραμένουν αδιαχώριστες — ακόμη κι αν αυτό έχει κόστος.