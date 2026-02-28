Ο Μόργκαν Φρίμαν προειδοποιεί τους δημιουργούς AI - «Έχω δικηγόρους»

Ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει ότι έχει κινηθεί νομικά κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της φωνής του από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μόργκαν Φρίμαν, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αναπαράγουν τη χαρακτηριστική φωνή του χωρίς άδεια: «Έχω δικηγόρους». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά κλώνων φωνής μέσω ΑΙ που μιμούνται διάσημες προσωπικότητες.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στις 27 Φεβρουαρίου στην εκπομπή CBS Mornings, ο Φρίμαν ρωτήθηκε ευθέως για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη μίμηση φωνών και προσώπων. Η απάντησή του ήταν άμεση και κατηγορηματική: «Έχω δικηγόρους». Όπως διευκρίνισε, οι νομικοί του εκπρόσωποι έχουν ήδη αναλάβει δράση για να «κατευνάσουν» την κατάσταση, καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της φωνής το

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την προώθηση της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του στο Netflix, με τίτλο The Dinosaurs, η οποία εξερευνά την ιστορία των δεινοσαύρων. Το πρότζεκτ, όπως αποκάλυψε, προέκυψε ύστερα από πρόταση του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους δεινόσαυρους, ωστόσο τον κέρδισε η κλίμακα της παραγωγής και η ποιότητα των οπτικών εφέ. «Να κάνω τη φωνή για ένα τόσο σπουδαίο έργο… τα οπτικά εφέ σε κατακλύζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το θέμα του ντοκιμαντέρ, η κουβέντα περιστράφηκε αναπόφευκτα γύρω από τη φωνή του - ένα στοιχείο που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο με την παρουσία του στον κινηματογράφο. Ο Φρίμαν εξήγησε ότι η βαθιά, γαλήνια χροιά του δεν είναι έμφυτη, αλλά αποτέλεσμα σπουδών και συστηματικής εξάσκησης. «Πήγα στο σχολείο και σπούδασα φωνητική και εκφραστικότητα», είπε, σημειώνοντας ότι τεχνικές όπως η χαλάρωση του λαιμού, η μείωση του τόνου και ακόμη και το χασμουρητό συμβάλλουν στη σωστή τοποθέτηση της φωνής.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο —η συνειδητή, πολυετής καλλιέργεια της φωνής του— είναι που τον ενοχλεί περισσότερο όταν βλέπει να αναπαράγεται ψηφιακά χωρίς συναίνεση. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην The Guardian, είχε δηλώσει ότι έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για πολλαπλές περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. «Μην με μιμείστε με ψεύτικα μέσα. Πληρώνομαι για να κάνω τέτοια πράγματα, οπότε αν το κάνετε χωρίς εμένα, με κλέβετε», είχε τονίσει.

Ωστόσο, ο Φρίμαν αναγνώρισε πως η χρήση της φωνής του μπορεί να είναι αποδεκτή όταν υπάρχει συναίνεση και οικονομική συμφωνία. Θυμήθηκε μάλιστα περίπτωση όπου εταιρεία τον αποζημίωσε προκειμένου να χρησιμοποιήσει κάποιον με παρόμοια φωνή για λογαριασμό του. «Ναι, αυτό λειτουργεί», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η αμοιβή αλλάζει την οπτική του.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση που απασχολεί έντονα τον καλλιτεχνικό κόσμο: τη χρήση συνθετικών ηθοποιών και ψηφιακών αναπαραστάσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ο Φρίμαν εξέφρασε ανησυχία ότι η αντικατάσταση πραγματικών ηθοποιών με ψηφιακές εκδοχές τους θα μπορούσε να δημιουργήσει εντάσεις και να μεταβάλει ριζικά τη φύση του επαγγέλματος.