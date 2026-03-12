Άλι Λάρτερ: «Γιατί είναι τόσο σοκαριστικό το γεγονός ότι μια γυναίκα είναι σέξι στα 50;»

«Ας προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης»

H Άλι Λάρτερ γιόρτασε πριν λίγο καιρό τα 50 της χρόνια πάνω σε αυτήν τη γη. Νιώθει καλύτερα από ποτέ σε αυτήν τη φάση της ζωής της και δεν αφήνει αναπάντητες τις ηλικίες διακρίσεις του Hollywood, σημειώνοντας ότι η σεξουαλικότητα και ο αισθησιασμός μιας γυναίκας «δεν έχει ημερομηνία λήξης». Ας το καταλάβουμε επιτέλους.

Η ηθοποιός, απάντησε άμεσα στις επικρίσεις και τις διαδικτυακές αντιδράσεις που σχολίαζαν γιατί ο χαρακτήρας της στη σειρά Landman, Άντζελα Νόρις, απεικονίζεται ως σέξι, αντικρούοντας την ιδέα ότι η συγκεκριμένη ηλικία θα πρέπει να περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι γυναίκες στην οθόνη. Η ίδια, αποκάλεσε με τη σειρά της τον εαυτό της «50 και υπέροχη», αμφισβητώντας το γιατί η αυτοπεποίθηση και η σεξουαλικότητα των γυναικών άνω των 50 εξακολουθούν να σοκάρουν το κοινό.

«Γιατί είναι τόσο σοκαριστικό το γεγονός ότι μια γυναίκα είναι σέξι στα τέλη της δεκαετίας των 40; Και τώρα στα 50;», είπε η Άλι Λάρτερ σε μια συνέντευξη στο κόκκινο χαλί με το Entertainment Tonight στα βραβεία SAG Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. «Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης». Όπως είπαμε, τα σχόλια ήρθαν λίγο μετά τα 50α γενέθλια της Λάρτερ τον Φεβρουάριο, ένα σημαντικό ορόσημο μετά από μια επιτυχημένη καριέρα που προκάλεσε ανανεωμένο ενδιαφέρον για την εμφάνισή της και τον τρόπο με τον οποίο ο χαρακτήρας της είναι γραμμένος στη σειρά. Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στο Landman ως Άντζελα, είπε ότι εξεπλάγη από την αντίδραση στον ρόλο της όταν η επιτυχημένη σειρά της Paramount+ προβλήθηκε για πρώτη φορά.

«Νομίζω ότι αυτό ήταν που με συγκλόνισε περισσότερο», είπε σε έναν δημοσιογράφο του Entertainment Tonight. «Την πρώτη σεζόν, όταν οι άνθρωποι έλεγαν: "Γιατί συμπεριφέρεται έτσι;" Γιατί είναι τόσο συγκλονιστικό το γεγονός ότι μια γυναίκα είναι σέξι σε αυτήν την ηλικία; ας προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης».

Το Entertainment Tonight μοιράστηκε τη συζήτηση στον λογαριασμό του στο Instagram στις 9 Μαρτίου, με την ακόλουθη λεζάντα: «Η Άλι Λάρτερ είναι «50 και κούκλα — και εμείς παίρνουμε σημειώσεις! Η Άλι μόλις έκλεισε τα 50 τον περασμένο μήνα και φαίνεται καλύτερα από ποτέ, τόσο στο Landman όσο και στην πραγματική ζωή».

Οι παρατηρήσεις της Άλι Λάρτερ, αναφέρονται σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την ηλικία, τη σεξουαλικότητα και τις προσδοκίες για το φύλο στην τηλεόραση, ιδιαίτερα για τις γυναίκες άνω των 40. Ενώ οι ανδρικοί χαρακτήρες συχνά απεικονίζονται ως επιθυμητοί μέχρι και τη μέση ηλικία και πέρα από αυτή, οι γυναικείοι χαρακτήρες (σχεδόν πάντα) αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη κριτική όταν απεικονίζονται με παρόμοιο τρόπο.