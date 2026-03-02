Actor Awards 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Για πρώτη φορά οι καλεσμένοι είχαν ενδυματολογικό κώδικα και οι εμφανίσεις τους θύμισαν κάτι από τη λάμψη του Χόλιγουντ των'20s και των'30s

Τα πρώην SAG Awards, aka Actor Awards, πραγματοποιήθηκαν με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ στο Shrine Auditorium, με το κόκκινο χαλί να συγκεντρώσει κορυφαία ονόματα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Εκτός από τις βραβεύσεις, μεταξύ άλλων του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ο οποίος τιμήθηκε για τον Α΄Ανδρικό Ρόλο για την ταινία Sinners, σίγουρα ορισμένοι καλεσμένοι άξιζαν δικαιωματικά το βραβείο καλύτερης εμφάνισης, πιο λαμπερού και πιο εκκεντρικού look.

Αυτή τη χρονιά όχι μόνο οι καλεσμένοι έλαμψαν στο κόκκινο χαλί ως είθισται, επέλεξαν και κομμάτια υψηλής ραπτικής που ήταν μέσα στο θέμα του φετινού ενδυματολογικού κώδικα – και εξηγούμαι. Για πρώτη φορά στα βραβεία υπήρξε ενδυματολογικός κώδικας ο οποίος προσκαλούσε τους καλεσμένους να επαναπροσδιορίσουν τη λάμψη του Χόλιγουντ από τις δεκαετίες του '20 και του '30. Το κατάφεραν; Χωρίς καμία αμφιβολία ναι!

Actor Awards: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η παρουσιάστρια Κρίστεν Μπελ για τη λαμπερή βραδιά επέλεξε ένα διαφανές φόρεμα Georges Hobeika το οποίο παρέπεμπε στη λάμψη της δεκαετίας του '20 με διακοσμητικά εμπνευσμένα από πυροτεχνήματα.

Από την άλλη, ονόματα όπως Κέιτ Χάντσον, Βαιόλα Ντέιβις και Πατρίσια Αρκέτ, απέτισαν φόρο τιμής στη δεκαετία του '30, επιλέγοντας ντραπέ φορέματα, ιδιαίτερα δημοφιλή εκείνη την εποχή.



Δες παρακάτω τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί των Actor Awards

Kristen Bell με Georges Hobeika SS26 Couture

Abby Elliott με Paolo Sebastian και Jimmy Choo παπούτσια

Rose Byrne με Chanel PF26

Wunmi Mosaku με custom Louis Vuitton

Michelle Monaghan με Prada

Chase Infiniti με custom Louis Vuitton

Natasha Rothwell με Naeem Khan

Kate Hudson με custom Valentino

Teyana Taylor με custom Thom Browne

Jessie Buckley με Balenciaga

Damson Idris με Prada

Demi Moore με Schiaparelli SS26 Couture

Gwyneth Paltrow με Givenchy

Emma Stone με custom Louis Vuitton

Amy Madigan με Christian Dior

Viola Davis με custom Gucci

Michael B. Jordan με Tom Ford

Jenna Ortega με Christian Cowan FW26 RTW

Sarah Paulson με vintage 1979 Yves Saint Laurent

Kirsten Dunst με Khaite FW26 RTW

Connor Storrie με Saint Laurent

Charlie Hunnam με custom Brioni