Actor Awards 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
2 Μαρτίου 2026
Τα πρώην SAG Awards, aka Actor Awards, πραγματοποιήθηκαν με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ στο Shrine Auditorium, με το κόκκινο χαλί να συγκεντρώσει κορυφαία ονόματα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.
Εκτός από τις βραβεύσεις, μεταξύ άλλων του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ο οποίος τιμήθηκε για τον Α΄Ανδρικό Ρόλο για την ταινία Sinners, σίγουρα ορισμένοι καλεσμένοι άξιζαν δικαιωματικά το βραβείο καλύτερης εμφάνισης, πιο λαμπερού και πιο εκκεντρικού look.
Αυτή τη χρονιά όχι μόνο οι καλεσμένοι έλαμψαν στο κόκκινο χαλί ως είθισται, επέλεξαν και κομμάτια υψηλής ραπτικής που ήταν μέσα στο θέμα του φετινού ενδυματολογικού κώδικα – και εξηγούμαι. Για πρώτη φορά στα βραβεία υπήρξε ενδυματολογικός κώδικας ο οποίος προσκαλούσε τους καλεσμένους να επαναπροσδιορίσουν τη λάμψη του Χόλιγουντ από τις δεκαετίες του '20 και του '30. Το κατάφεραν; Χωρίς καμία αμφιβολία ναι!
Η παρουσιάστρια Κρίστεν Μπελ για τη λαμπερή βραδιά επέλεξε ένα διαφανές φόρεμα Georges Hobeika το οποίο παρέπεμπε στη λάμψη της δεκαετίας του '20 με διακοσμητικά εμπνευσμένα από πυροτεχνήματα.
Από την άλλη, ονόματα όπως Κέιτ Χάντσον, Βαιόλα Ντέιβις και Πατρίσια Αρκέτ, απέτισαν φόρο τιμής στη δεκαετία του '30, επιλέγοντας ντραπέ φορέματα, ιδιαίτερα δημοφιλή εκείνη την εποχή.
Δες παρακάτω τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί των Actor Awards
Kristen Bell με Georges Hobeika SS26 Couture
Abby Elliott με Paolo Sebastian και Jimmy Choo παπούτσια
Rose Byrne με Chanel PF26
Wunmi Mosaku με custom Louis Vuitton
Michelle Monaghan με Prada
Chase Infiniti με custom Louis Vuitton
Natasha Rothwell με Naeem Khan
Kate Hudson με custom Valentino
Teyana Taylor με custom Thom Browne
Jessie Buckley με Balenciaga
Damson Idris με Prada
Demi Moore με Schiaparelli SS26 Couture
Gwyneth Paltrow με Givenchy
Emma Stone με custom Louis Vuitton
Amy Madigan με Christian Dior
Viola Davis με custom Gucci
Michael B. Jordan με Tom Ford
Jenna Ortega με Christian Cowan FW26 RTW
Sarah Paulson με vintage 1979 Yves Saint Laurent
Kirsten Dunst με Khaite FW26 RTW
Connor Storrie με Saint Laurent
Charlie Hunnam με custom Brioni
