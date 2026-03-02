Οι μεγάλοι νικητές των Actor Awards 2026 - Το τιμητικό βραβείο στον Χάρισον Φορντ και η συγκινητική μνεία στην Κάθριν Ο’Χάρα

Τα πρώην SAG Awards πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής 1/3, με τα μεγαλύτερα ονόματα της υποκριτικής να δίνουν το “παρών”.

Η φετινή τελετή των Actor Awards πραγματοποιήθηκε στο Shrine Auditorium στο Λος Άντζελες και μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Η βραδιά είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, δυνατές ομιλίες και ανατροπές που επιβεβαίωσαν πως η χρονιά που πέρασε ήταν από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών.

Στον κινηματογράφο, η ταινία Sinners κυριάρχησε, αποσπώντας το βραβείο Καλύτερου Καστ, ενώ ο Μάικλ Μπ.Τζόρνταν τιμήθηκε για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες ερμηνείες της χρονιάς. Αντίστοιχα, η Τζέσι Μπάκλεϊ ξεχώρισε για την ερμηνεία της στο Hamnet, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά. Στις Β’ ερμηνείες, ο Σον Πεν και η Έιμι Μάντιγκαν ήταν εκείνοι που κατάφεραν να κρατήσουν στα χέρια τους το πολυπόθητο βραβείο.

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές παραγωγές, η σειρά The Pitt αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια στις κατηγορίες για δράμα, ενώ το The Studio κυριάρχησε στην κωμωδία. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η απονομή του τιμητικού βραβείου Life Achievement στον Χάρισον Φορντ, ο οποίος τιμήθηκε για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο - μια στιγμή που ολόκληρη η αίθουσα χειροκρότησε όρθια.

Παράλληλα, η ξεχωριστή βράβευση της Κάθριν Ο’Χάρα αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Η σπουδαία Καναδή ηθοποιός, που «έφυγε» από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2026, τιμήθηκε για την ερμηνεία της στην κωμική σειρά The Studio, με το κοινό να σηκώνεται όρθιο και να τιμά τη μνήμη της με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Στο αφιερωματικό βίντεο που προηγήθηκε της απονομής, προβλήθηκαν στιγμές από την πολυετή καριέρα της, από τις πρώτες της τηλεοπτικές εμφανίσεις έως τους εμβληματικούς ρόλους της που την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες κωμικούς ηθοποιούς.

Αναλυτικά, οι νικητές των Actor Awards 2026:

Κινηματογράφος

Καλύτερο Καστ σε Ταινία: Sinners

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν – One Battle After Another

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν – Weapons

Καλύτερο Σύνολο Κασκαντέρ σε Ταινία (Best Stunt Ensemble): Mission: Impossible – The Final Reckoning

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά: The Pitt

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά: The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλι – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κέρι Ράσελ – The Diplomat

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Κάθριν Ο’Χάρα – The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Όουεν Κούπερ – Adolescence

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex

Καλύτερο Σύνολο Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά: The Last of Us

Τιμητικό Βραβείο

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Life Achievement Award): Χάρισον Φορντ

